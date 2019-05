Henrik Stubkjær: Ingen biskop går ind for statsliggørelse af folkekirken

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Biskop Henrik Stubkjær svarer på kritisk artikel om nyt oplæg fra Kirkeministeriet, der vil statsliggøre folkekirken: "New public management skal ikke finde vej ind i folkekirkens struktur," skriver han

KRISTELIGT DAGBLAD bragte i tirsdagens avis en kritisk artikel ”Kritik: Nyt oplæg fra Kirkeministeriet vil statsliggøre folkekirken” om de 16 forslag, som Kirkeministeriet, biskopper og stiftskontorchefer har udarbejdet på baggrund af en konsulentrapport om stiftsadministrationernes opgaver, organisering, ressourcer og kompetencer udarbejdet af konsulentfirmaerne Carve og Rambøll i 2017.

Artiklen er behæftet med både faktuelle fejl og en meget ensidig vinkling, som jeg ikke kan lade stå uimodsagt.

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd citeres for at sige: ”Man har glemt at inddrage kirkens folkevalgte.” Dette er urigtigt. Formanden må have glemt, at der i perioden den 11. til den 31. oktober 2017 som en del af stiftsundersøgelsen blev gennemført en meget grundig brugerundersøgelse blandt alle stiftsråd, provstiudvalg og menighedsråd. Brugerundersøgelsen blev besvaret af 1556 ud af 1691 menighedsråd, hvilket svarer til en svarprocent på 92 procent.

Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd går dermed også forkert i byen, når han videre citeres for at sige:

”Jeg ser det desværre som et udtryk for et helt bestemt kirkesyn, at man næsten helt har udeladt repræsentanter fra menighedsråd i arbejdet.” Der er ikke tale om noget overordnet kirkesyn. Stiftsanalysen arbejder ikke med organiseringen af folkekirken. Men kun med organiseringen af stiftsadministrationerne.

STIFTSANALYSEN HANDLER direkte om stifternes opgaver, organisering, ressourcer og de kompetencer, som de ansatte i stiftsadministrationerne har. Derfor er det vel naturligt, at det er biskopper og stiftskontorchefer, som er ansvarlige for stiftsadministrationernes daglige arbejde og organisering, som bliver sat til at kommentere på konsulenternes input.

Det svarer til, at Landsforeningen af Menighedsråd i øjeblikket er i gang med en større medlemsundersøgelse, hvor det naturlige er, at det er menighedsråd, der bliver sat til at kommentere konsulenternes input og ikke biskopper og provster.

På ét punkt har der været udblik til andre dele af den kirkelige organisering, og det har været der, hvor der kunne blive tale om, at man ville se på en eventuel ændring i rollefordelingen mellem stifter, provstier og Landsforeningen af Menighedsråd.

I forhold til rollefordeling er der nedsat en gruppe, som fortsætter sit arbejde. I den gruppe sidder to repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse, to repræsentanter fra Provsteforeningen og to repræsentanter fra biskopperne og Kirkeministeriets departementschef som formand. Dialogen her er vigtig.

Men her har landsforeningen, provster og biskopper været repræsenteret på helt lige vis. Så derfor er det forkert, når Landsforeningen af Menighedsråds formand siger, at provster har været repræsenteret – mens menighedsrådsmedlemmer ikke i tilstrækkelig grad har været inddraget.

Endelig vil jeg berolige lektor emeritus Hans Raun Iversen, som med bekymring ser de 16 forslag som en kraftig udvikling hen imod en større styring og falden på halen for new public management. Hvis han havde læst konsulenternes rapport og deres anbefalinger og sammenholdt det med oplægget offentliggjort i mandags, ville han ikke kunne undgå at se, at vi har kæmpet med at få luget ud i netop de new public management -tendenser, som tydeligt er at finde i konsulentrapporten.

New public management skal ikke finde vej ind i folkekirkens struktur. Det er vi 10 biskopper og hovedparten af både provster, præster og menighedsrådsmedlemmer, der nok skal kæmpe videre med.

Angående startpakken til menighedsråd, så er den faktisk lavet i et samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og er altså ikke, som Raun Iversen fejlagtigt har tolket det, et forsøg på ministeriel indblanding.

Vi har en folkekirke, som netop er en folkekirke og ikke en statskirke. Og hvor værdier og kvalitet ikke kan rummes i ensartethed og effektivitet, men er grundet i en langt større mangfoldighed, som vokser op fra neden.

Stiftsadministrationerne, der løser både myndighedsopgaver, forvaltningsopgaver, rådgivning og vejledning, og som styrker det lokale kirkeliv gennem fælles indsatser, er blot en af brikkerne, der med de folkevalgte stiftsråd som retningsgiver skal understøtte det lokale kirkelige liv.

Stiftsadministrationernes drift alene udgør i øvrigt cirka én procent af den samlede kirkelige økonomi, mens 80 procent ligger i provstier og menighedsråd.

Det gavner ingen at spille menighedsråd, provstier og stifter ud imod hinanden. Vi har brug for hinanden i vores fælles vision om at fremme evangeliet om Jesus Kristus og i at give gode betingelser for kirkens liv og vækst i Danmark i et samarbejde med både det offentlige og civilsamfundet.

Henrik Stubkjær er biskop i Viborg Stift.