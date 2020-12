Her er de 10 mest populære debatter fra 2020

Seksuelle krænkelser, corona-restriktioner og klimaforandringer er blandt emnerne i de mest læste debatter fra året, der gik

1. Sognepræst: Politikere trasker rundt i sexisme-sager. Der findes faktisk rigtige krænkelser

Det er fuldstændig grotesk, at man skal se på, hvordan diverse højtuddannede middelklassekvinder koketterer med at være ”seksuelt krænkede”, skrev sognepræst Kristian Ditlev Jensen i forbindelse med krænkelsesanklagerne mod Morten Østergaard (R).

”I mellemtiden bliver rigtige kvinder og børn og mænd gruppevoldtaget, misbrugt, bedøvet og molesteret, tvunget til regulære fornedrelser og slået halvt ihjel i processen. Dét er seksuelle krænkelser. Og der er faktisk forskel på dét – skulle jeg hilse og sige – og så en småberuset mands hånd på et lår.” Læs debatindlægget her.

2. Overlæge: Vi må tage funktionelle lidelser alvorligt

Der er generel enighed om, at funktionelle lidelser er invaliderende tilstande, som udfordrer vores klassiske tænkning om, at sygdomme enten er rent fysiske eller udelukkende psykiske. Derfor er det positivt, at Sundhedsstyelsen har indført en ”neutral” diagnose, så vi kan komme væk fra den frugtesløse tankegang om, at sygdomme stringent kan opdeles i enten fysiske eller psykiske lidelser, mener overlæge Per Fink.

”Det er på tide, at de funktionelle lidelser bliver taget alvorligt. Jeg tror ikke, at patienterne forsvinder, bare fordi vi lader, som om de ikke eksisterer. Der findes mange mennesker med funktionelle lidelser, som er svært syge, og som ikke får den hjælp, de har behov for.” Læs debatindlægget her.

3. Kære statsminister. Intet står over Gud – heller ikke Grundloven

”Visse etniske borgere, der kommer til Danmark, skal erkende, at noget står over Gud,” sagde statsminister Mette Frederiksen (S) med henvisning til Grundloven tidligere på året. Men det er en mærkelig og misforstået modsætning, der afslører enten en manglende forståelse for religion eller en berøringsangst for kristendommen, mener generalsekretæren i FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen:

”Vi kan faktisk godt sætte Gud øverst og samtidig respektere den danske Grundlov. Det var sådan, Grundloven blev til. Og det er sådan, kristendommen og det danske samfund altid har været indrettet.” Læs debatindlægget her.

4. Sørine Gotfredsen: Danskere opfører sig forkælet i en coronatid

Man ved ikke, om man skal grine eller græde, når almindelige danskere står frem på tv med deres små hverdagskvaler midt i en global pandemi, skrev sognepræst Sørine Gotfredsen få uger efter nedlukningen af Danmark i marts. For i stedet for at give sig hen til patetisk offertænkning, bør danskerne lære at udvise taknemmelighed over, at vi i Danmark er blandt verdens mest privilegerede:

”Man mærker en særlig flovhed vokse frem på alles vegne. Vi udgør et fantastisk forkælet folkefærd, ja, vi er blandt de heldigste mennesker i hele verden, så ti stille, hvis du ikke har noget reelt at pines over.” Læs kommentaren her.

5. Efterskoleforstander: Hvor længe skal unge lade være med at leve for at undgå, at de ældre dør?

”Dette debatindlæg er en hyldest til ungdommen,” skriver forstanderen på Osted efterskole, Per Krøis Kjærsgaard. Han mener nemlig, at de unge betalte en meget høj pris under forårets nedlukning af Danmark – og at de håndterede det eksemplarisk. Og derfor var det også mærkværdigt, at ungdommen måtte forblive hjemsendt, mens blandt andet vuggestuer, børnehaver og virksomheder kunne åbne.

”Vi risikerer at miste den enestående folkelige opbakning fra den yngre del af befolkningen, hvis det fortsat er dem, der skal betale prisen. Hvis de skal blive hjemme fra efterskolen, højskolen og alle de andre skoler. En pause uden tidshorisont.” Læs debatindlægget her.

6. Lisbeth Zornig Andersen: Det er ikke børnene, men vores samfund, den er gal med

En undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at flere end hvert syvende barn får stillet en psykisk diagnose. Og det skyldes i høj grad, at vi har fået skabt et samfund, der tidligt lægger et ekstremt pres på den enkelte, mener forfatter og aktivist Lisbeth Zornig Andersen, der efterlyser politisk handling.

”Der er ikke tale om et individuelt problem. Det handler ikke om enkelte forældre, der er for lidt sammen med deres børn og for optaget af sig selv. Det er et samfundsproblem.” Læs debatinterviewet her.

7. Kronikør: Klimaet forandrer sig, men CO2-teori har forklaringsproblemer

Det synes at være den altdominerende opfattelse i offentligheden, at klimaforandringerne er menneskeskabte og overvejende drevet af udledningen af CO2 i atmosfæren. Men CO2-teorien om global opvarmning har alvorlige forklaringsproblemer, skriver historiker Michael Kjeldsen.

”Der er ikke belæg for at påstå, at CO2 driver den globale opvarmning – naturlige klimavariationer er på spil. Det er derfor problematisk, hvis ikke hasarderet at basere en grøn omstilling på CO2-teorien om global opvarmning.” Læs kronikken her.

8. Lige nu længes vi alle efter det, nogle altid mangler

Coronakrisen har gjort, at mange af os savner det, vi ellers tog for givet. Men mad, tag over hovedet, tøj og menneskeligt selskab er ikke en selvfølge for mange mennesker i varmestuer, på gaden og herberger. Og ensomheden og fattigdommen er kun blevet mere tyngende efter coronapandemiens indtog, skriver chefen for Kirkens Korshær, Helle Christiansen.

”Hvad er det, vi har brug for, helt basalt? Det mærker vi nu. I Kirkens Korshær savner mennesker deres hverdag. De savner fællesskabet, maden, trygheden ved at komme et sted, hvor man er kendt ved navn.” Læs kronikken her.

9. Stressforsker: Stress på arbejdspladsen bunder ofte i skam

Stressforsker Pernille Steen Pedersen mener, at et entydigt fokus på overbelastning er med til at svække bekæmpelsen af stress på arbejdspladser. Stress handler nemlig om mere end tidspres, og vil vi problematikken til livs, er vi i stedet nødt til at se på grundene til, at vi presser os selv mere, end hvad godt er.

”Noget af det, der går igen, er følelsen af ikke at kunne slå til, en selvkritik og en frygt for at blive afsløret i ikke at gøre sit arbejde godt nok. (...) Den her tvivl på eget værd er grundlæggende bundet op på en frygt for, om man kan leve op til det, der forventes af en – en skam over ikke at slå til.” Læs debatinterviewet her.

10. Wozniacki er symbol på en trist udvikling

Det er et problem, at sportsverdenen i stigende grad stræber efter at tilpasse sig den vestlige politiske korrekthed, mener sognepræst Sørine Gotfredsen. Det gælder blandt andet den succesrige tennisspiller Caroline Wozniacki, der ligger helt fremme i feltet blandt sportsfolk med de mest intetsigende udtalelser, lyder det.

”Mens det er enhvers ret ikke at have noget på hjerte, er det sandsynligt, at den slags sportspersoner bidrager til en uheldig udvikling, hvor man måske af hensyn til sin indbringende status holder lav profil i de kontroversielle sager, der løbende opstår i det evigt belyste sportsunivers.” Læs kommentaren her.