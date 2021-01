Historiker: For Donald Trump og hans tilhængere er det altid de andres skyld

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Som forhenværende amerikaner ser jeg med sorg på, hvad der sker i mit gamle land. Jeg blev opdraget med en overbevisning om, at Amerika repræsenterede verdens bedste håb for en anstændig verden. Vi var, trods alt, det ældste demokrati, og vore frihedsrettigheder banede vejen for, hvad der senere skete i Europa og resten af verden.

Trumps præsidentår har afsløret, at det amerikanske demokrati er i vanskeligheder. Han fortsætter en politisk proces, der begyndte under Bill Clinton, men fik fornyet styrke under Barack Obama. Takket være internettet blev det nemt at sende løgne og overdrivelser ud til ens støttegruppe og for eksempel at hævde, at Obama ikke var født i USA og derfor ifølge forfatningen ikke havde ret til at blive præsident.

En af de ledende forsvarere for denne løgn var Donald Trump, der med sin baggrund i fjernsynets realityshowgenre omdannede politik fra samtale til anklage. For Trump var det altid de andre, der var skyldige og ansvarlige for de problemer, der plagede USA, og han lovede sin vælgerbefolkning at rydde op i Washingtons ”sump”.

Som den første præsident i moderne historie har Donald Trump nægtet at offentliggøre sine skatteforhold. Han har også nægtet at give afkald på indkomster fra hoteller, han ejer, men har sørget for, at besøgende til Washington har måttet bo på et Trump-hotel. Formelt har han afgivet sine virksomheder til familiemedlemmer, men i virkeligheden har Trump trodset kravet om, at en præsident ikke samtidig er forretningsmand.

Hver gang han har været kritiseret for handlinger, som ikke er i overensstemmelse med præsidentembedet, har Trump reageret ved at angribe sine modstandere og anklage dem for urent trav. Men i mange situationer har han ikke behøvet forsvare sig selv, fordi andre har gjort det for ham. Da hans samtaler med Ukraines præsident blev afsløret som forsøg på at købe et udenlandsk statsoverhoved, var stort set hele Det Republikanske Partis medlemmer i Kongressen villige til at forklejne og bortforklare handlingen.

Gang på gang har Trump fået lov at slippe af sted med løgne og fordrejninger, ligesom i månederne efter præsidentvalget i november. Uden skygge af bevis har han hævdet, at valget blev stjålet fra ham. Han forsøgte at overbevise Georgias valgforordnede embedsmand til at ”finde” 12.000 stemmer for at ændre resultatet i staten. Og selvom Bidens valgsejr er blevet bekræftet af ansvarlige embedsmænd, har Trump insisteret på, at han skulle fortsætte som præsident. Trump har i årevis bedraget det amerikanske folk. Et oplagt gæt på hvorfor er, at han er syg i hovedet og lever i en alternativ virkelighed.

Men problemet er, at Donald Trump har forført millioner af amerikanere, der mener, at han er den sande præsident og burde anerkendes som sådan. Denne fortælling inspirerede tusindvis af amerikanere til at komme til Washington og angribe demokratiets symbol, Capitol-bygningen, hvor kongresmedlemmer var i færd med at anerkende Bidens valg.

Det er blevet rapporteret, at Trump så forløbet i fjernsynet og nød synet af optøjerne. Han kan holdes ansvarlig for et resultat, som hans retorik og løgne har skabt. Men ifølge meningsmålinger holder republikanske vælgere ham ikke ansvarlig for optøjerne. 52 procent af disse vælgere mener, at det, som skete i Washington, er Bidens skyld – ikke Trumps. Samtidig siger et overvældende flertal af republikanske vælgere, at angrebet ikke udfordrer det amerikanske demokrati. De er tilbøjelige til at mene, at det var retfærdigt og nødvendigt.

Som en demonstrant råbte til en journalist på denne sorte onsdag: ”Det er din skyld. Du har tvunget mig til dette.” Ja, det er altid de andre, og Trumps vælgere mener, at de er forfulgte og derfor må gøre oprør.

Vi står tilbage og kan ikke tro vores egne øjne. Men ”sorte onsdag” skete takket være en sindsforstyrret præsidents ”alternative kendsgerninger”. Derfor skal Trump afsættes og få et forbud mod nogensinde i fremtiden at besidde et offentligt embede.

Brian Patrick McGuire er historiker og professor emeritus.