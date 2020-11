Historikere: Mink og marginalisering er gift for sammenhængskraften

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Venstre og Socialdemokratiet må forstå at tumle med smerten, vreden og foragten, der lige nu gror langt væk fra København, for at undgå, at tilliden til myndighedernes sættes over styr

I søndags kørte den ene af dette debatindlægs forfattere lidt tilfældigt forbi en forladt minkfarm nordøst for Sindal. Sindal ligger i den østlige del af den karantænezone, der formes af Hjørring Kommunes grænser mod Frederikshavn, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner foruden havnen i Hirtshals med de indstillede færger til Norge.

Det er betydelige ofre, den danske regering for tiden kræver af de karantæneramte nordjyske kommuner. Det gælder ikke kun minkavlerne. Arbejdspladser rammes helt tilfældigt, fordi nedlukningen nu ikke er sektorbaseret, men udelukkende dikteret af afstanden mellem bopæl og arbejdsplads. Mange pendler normalt også ud af de ramte kommuner til Aalborg, der er Danmarks fjerdestørste by og en væsentlig vækstmotor for nordjyske arbejdspladser.

Men det tager nordjyderne nu pænt. Som en grædende minkavler fortalte på tv: ”Hvis det er det, der skal til for at bremse en ny runde global pandemi, så kommer folkesundheden først.” Det er stadig altovervejende den opfattelse, man møder lokalt.

Man stoler på, at de, der har magt og viden, også doserer den på passende vis, når man i en periode skal undvære sine børn, fordi man som fraskilt bor i en anden kommune end børnene. Man stoler på, at når man i en periode ikke selv får lov til at passe sit arbejde som restauratør, håndværker eller fabriksarbejder, så kan man have tillid til, at det sker, fordi andre med lange uddannelser og betroede stillinger i København passer deres arbejde omhyggeligt og ansvarsbevidst.

Det er i international sammenhæng næsten enestående, at vi har så stor tillid til, at når regering og statslige myndigheder melder anvisninger og anbefalinger ud, så retter vi ind i en forestilling om oplyst fornuft. Nogle kalder det sammenhængskraft, og det offer, der bringes, italesættes som samfundssind. Det er smukt, men tilliden er skrøbelig, og den bliver sat på en alvorlig prøve i disse uger. Der er noget i gære, som de traditionelt regeringsbærende partier bør tage særdeles alvorligt.

I nordjyske kommuner kender stort set alle voksne mennesker nogen, der har berøring med minkavl, og man må efterhånden tvivle på, om den danske regering forstår, hvor megen smerte, vrede og foragt de seneste måneders politik forårsager lige nu. Indtil for et par dage siden havde Venstres topledelse næppe heller erkendt det. Det har det jyske bagland håndfast fået lavet om på.

Det er nu fem måneder siden, at minkfarmen ved Sindal blev landskendt som arnested for et voldsomt udbrud af covid-19, der fik tragiske konsekvenser for beboerne på et nærliggende plejecenter. Lige siden har indbyggerne i Nordjylland været vidne til en politisk zigzagkurs, hvor myndighederne har vekslet mellem aflivninger, screeninger og restriktioner på minkfarmene.

De har set Statens Serum Institut hænge et helt erhverv ud i medierne for ikke at ville svare på deres spørgeskemaer for så ugen efter at måtte beklage, at skemaerne slet ikke var sendt ud. Og senest har vi alle været vidne til en politisk beslutningsproces, hvor regeringen, uden at inddrage oppositionen, har igangsat en omfattende aflivning af raske mink uden hjemmel i lovgivningen.

Ansvaret for det forløb ligger hos både regeringen og oppositionen. Udefra betragtet burde det være muligt på tværs af partiskel at samles om at lave en holdbar løsning for minkavlerne med en fornuftig tidshorisont for afvikling af erhvervet på en måde, så de nødvendige hensyn til folkesundheden bliver taget, og så der ikke flyder døde mink rundt på motorvejene. Burde, for det er desværre ikke sådan det samarbejdende folkestyre har ageret i denne sag.

Hvad værre er, så har den lige dele magtfuldkomne og amatøragtige håndtering af minksagen fået potentialet til at trække lange spor i dansk politik med uoverensstemmelser, der stikker langt dybere end almindelig fordelingspolitik og antager kulturkampens karakter.

Nordjylland kan føles langt væk fra København. Landsdelen er fuld af erindringssteder, der dyrker historien om, hvordan man i forne tider har stået fast i selvhjulpen kamp mod både centralmagten og svenske og tyske invasioner. Området har sin egen dialekt – og sit eget flag, det såkaldte vendelbrog.

Alle de gamle fortællinger og forestillinger om, at der ikke kommer noget godt fra København, bliver nu støvet af og trukket frem. Det vil være en stor ulykke, hvis håndteringen af minksagen bliver den store vanddeler i dansk politik, der giver anledning til en egentlig kulturkamp om ikke bare håndteringen af coronakrisen, men også andre og bredere politiske dagsordener.

Hvad tænker man mon om det i København? Ingenting formentlig, for det er ikke ligefrem breaking news i de landsdækkende medier, at Nordjylland er lukket ned. Bevares jo, den politiske skandale om minkene dækkes nu intenst, og tirsdag morgen havde de to morgenværter på P1 en munter dialog om, hvorvidt det nu var smart at gå med minkpels eller ej.

Dernæst et publicistisk fint baggrundsindslag fra en modeekspert om minkbranchens storhed og fald. Man bliver ofte klogere på en række emner af at høre P1. Men det er ikke i øjenhøjde med virkeligheden, når minkavlernes og deres naboers berettigede bekymringer har været underprioriteret nyhedsstof i månedsvis i de landsdækkende medier.

Det er nogle gange trættende at råbe københavneralarm, men tænk, hvis det var i hovedstaden, at man havde indstillet den kollektive trafik, lukket ned for store dele af skolegangen, bedt folk om blive inden for hvert deres brokvarter og samtidig meldt ud, at man ville grave titusindvis af døde mink ned i parkerne. Mon ikke det ville udløse en markant anden mediedækning end den, der nu bliver nordjyderne til del?

For at undgå, at vi i Danmark bevæger os ned ad den vej, hvor tilliden til de folkevalgte og til myndighederne bliver sat over styr, er det helt afgørende, at særligt Venstre og Socialdemokratiet som de største partier forstår at tumle den smerte, vrede og foragt, der gror lige nu langt væk fra København, og at opposition og regering ikke i den forbindelse lader der ”gå politik i den”, men i stedet sammen formår at finde holdbare, konstruktive løsninger.

Gør de ikke det, står andre, populistiske bevægelser og partier på spring til at lukrere på de frustrationer og den marginalisering, nordjyderne oplever. Det er det sidste, vi har brug for.

Bo Poulsen er professor, dr.phil ved Aalborg Universitet, og Karen Gram-Skjoldager er lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet.