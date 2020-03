Hjemmepasning giver bedre normeringer. Lad os give tilskud til at passe børnene hjemme

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Fælles debatindlæg fra politikere opfordrer til, at man hjælper forældre med tilskud, så de i højere grad kan passe børnene hjemme

BEDRE NORMERINGER er ikke kun et spørgsmål om flere voksne – det er også et spørgsmål om færre børn. Det er på tide, at centrum-venstre genopfinder familiepolitikken – med udgangspunkt i børnene frem for arbejdsmarkedet.

Engang var det kernen i børne- og familiepolitikken at sikre alle børn en god barndom. Den position er opgivet, og ansvaret for de små børns børne- og familieliv er overladt til familierne selv.

De mange demonstrationer landet over i foråret med opråb til Christiansborg om at indføre minimumsnormeringer er et tydeligt signal til venstrefløjen om igen at komme på banen i forhold til børne- og familielivets indretning – så alle børn sikres lige adgang til nærværende voksne. Derfor bør regeringen og dens støttepartier også indse, at bedre normeringer ikke kun er et spørgsmål om flere voksne – det er også et spørgsmål om færre børn.

Danmark har europarekord i at sende små børn i vuggestue, hvor vi er langt foran vores nabolande. De danske børn begynder i gennemsnit i daginstitution, når de er 10 måneder, og flere forskere er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at danske børn starter så tidligt i institution, som de gør, og i det hele taget opholder sig så mange timer væk fra deres primære omsorgspersoner.

Tilskud til pasning af egne børn er et realistisk bud på at give det løft i normeringerne, som regeringen har stillet danske børn og forældre i udsigt. Lige her og nu – ikke, når vi måske har fundet pædagogerne og midlerne hertil engang i 2025.

DET ER DERFOR OPLAGT, at tilskud til, at forældre kan passe deres egne børn, bliver en del af løsningen på udfordringen med normeringerne i vores daginstitutioner. Det er i dag en mulighed i godt halvdelen af landets kommuner, men det bør være en mulighed i alle landets kommuner. Så alle forældre har ret til et tilskud, hvis de selv ønsker at passe børnene hjemme en periode. Det vil give færre børn til de samme voksne – til glæde for børn og pædagoger.

I dag er kommunerne forpligtede til at give forældrene et tilskud, hvis de ansætter en anden voksen til at passe deres børn, mens tilskuddet bortfalder, såfremt den ene forælder selv vælger at passe børnene. Man kan altså blive betalt for at passe naboens barn, og naboen for at passe ens eget barn. Så kan børnene ellers sidde på hver sin side af væggen og undre sig over, hvor mor og far blev af. Det er ikke ambitiøs familiepolitik – det er absurd.

Hvis tilskuddet eksempelvis fastsættes på niveau med SU til udeboende, som i 2020 er 6200 kroner om måneden, kan det gøres udgiftsneutralt for kommunerne. Dette er baseret på tal fra evalueringen af ordningen i Københavns Kommune og af lignende beregninger foretaget i andre kommuner.

En anden mulighed er at forlænge forældreorloven, når regeringen skal implementere EU’s barselsdirektiv og indføre to måneders øremærket orlov til fædre. I Sverige, Island og Norge, som ofte fremhæves i debatten om øremærket orlov, blev orloven forlænget samtidig med, at en del af orloven blev øremærket til far.

Vi savner en mere ambitiøs familiepolitik hos centrum-venstre, som vil arbejde for, at de små børn får mere tid sammen med deres forældre, og at der drages mere omsorg for småbørnsfamilierne i stedet for at fortsætte, som vi plejer. Tilskud til pasning af eget barn bør være det første skridt i en sådan retning.

Line Britt Madsen er tidligere byrådskandidat for SF, cand.soc., aktiv i forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? samt medstifter af Omsorgspolitisk Netværk.

Thomas Trøster Højfeldt er økonom, medlem af Socialdemokratiet i København samt medlem af Omsorgspolitisk Netværk.

Gry Søbye er etnolog og medlem af Enhedslisten samt medlem af bestyrelsen for Hjemmepasserforeningen Små Stjerner.

Stine Roldgaard er sygeplejerske og suppleant for SF i Region Hovedstaden samt medstifter af Omsorgspolitisk Netværk.

Maja Krog er tidligere medlem af borgerrepræsentationen i København for Alternativet.