Højtidelighed måtte vare en halv time. Kan det virkelig passe, begravelser skal ske på samlebånd?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Er det virkelig meningen, at en begravelse skal ske på samlebånd og give overskud? Skal kirkegårde give overskud? Er det business, der bestemmer?

Jeg har haft den oplevelse at begrave først min gamle moder og et halvt år senere min yngre broder. Jeg er 75 år og stod for alle arrangementeter.

Jeg skriver dette debatindlæg i reaktion på artiklen ”Dyre gravsteder udfordrer sognenes historie” i Kriseligt Dagblad den 12. august.

Min familie har haft et gravsted på Frederiksberg Ældre Kirkegård i nok 100 år. Gravstedet har været vedligeholdt ved betalinger gennem alle årene.

I graven ligger min bedstefader, død på grund af den spanske syge, hans lille søn død som fireårig, min bedstemoder og min fader. Alle døde og begravet for længst. Men stenen med inskriptioner stod der, og graven blev passet.

Vi fik at vide, at der skulle betales 20.000 kroner, fordi nu kom der et nyt lig ned i graven. Vi betalte naturligvis. Et halvt år senere døde min broder og skulle begraves i samme grav.

Ved begge begravelser blev vi mødt med krav om, hvorledes det skulle foregå. Højtideligheden i kirken måtte maksimalt vare 30 minutter.

Da vores familiepræst fra Jylland blev bekendt med dette, sagde hun:

Det er umuligt. Alle de begravelser, jeg har forrettet, har varet 40-45 minutter.

Jeg meddelte dette til kirkekontoret, men de fastholdt 30 minutter. Derudover bliver det afbrudt! Andre skal til, fik vi at vide.

Vi valgte så nogle andre salmer med færre vers, og vi undlod, at en pårørende sagde nogle ord i kirken.

Jeg opponerede mod dette, men der var intet at gøre. Jeg overvejede at klage til provst og biskop, men fik det ikke gjort.

Vores præst holdt så en ”generalprøve”: sang salmerne, holdt sin prædiken og forrettede gudstjenesten. Resultat: 35 minutter.

Vi blev enige om at holde vores begravelse, uanset at vi overskred tidsforbruget. Men vi sad i kirken og frygtede, at vores højtidelighed ville blive afbrudt. Vi blev dog ikke afbrudt.

Men er det virkelig meningen, at en begravelse skal ske på samlebånd og give overskud? Skal kirkegårde give overskud? Er det business, der bestemmer?

Jeg sad ved min moders dødsleje og hendes sidste ord var: ”Jeg vil op til himlen til Hans (min fader) og min mor.”

Jeg spørger mig selv: Hvorfor kunne vi ikke synge de salmer, hun elskede, og hvorfor kunne vi ikke sige nogle ord i kirken? Fordi vi havde 30 minutter, og den næste begravelse skulle finde sted.

Jens Robdrup er journalist.