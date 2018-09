Generalsekretær: Hold hovedet koldt - så kan du hjælpe andre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det nytter ikke at blive lammet af chok eller føle sig krænket på andres vegne, når man oplever uretfærdighed i verden. Til gengæld kan man prøve at holde hovedet koldt: Hvad kan jeg stille op for at forbedre situationen for alle de mennesker, volden er gået ud over?

Det er 75 år siden, danske fiskere og modstandsfolk under Anden Verdenskrig hjalp flere tusinde jøder i sikkerhed over Øresund til Sverige. Midt i stigende antisemitisme var der nogle, der holdt hovedet koldt, fastholdt menneskers ligeværd og risikerede egen sikkerhed for at bringe de forfulgte i sikkerhed.

95 procent af de danske jøder blev reddet på den måde.

Det kan vi være stolte af, ligesom vi kan være stolte af fortsat som danskere at forsvare og hjælpe forfulgte minoriteter i verden.

Selvfølgelig skal vi det!

Det er endda en stor glæde at få lov til at hjælpe kristne og yazidier i Irak og muslimske rohingyaer i Bangladesh. Forfølgelse skal ikke have det sidste ord!

Tværtimod skal den bekæmpes med næb og kløer. Og ofrene skal reddes og hjælpes, som det skete med danske jøder under Anden Verdenskrig. Det kan vi lære af de danske redningsmænd: at dirigere vrede over uretfærdighed over i et konstruktivt hjælpearbejde.

Når jeg i Irak møder børn, der har set deres forældre blive skudt, unge teenagepiger, der er blevet voldtaget igen og igen, og familier, der har måttet flygte i dagevis over minerede marker, føler jeg, at verden er gået af lave.

Hvad sker der dog i de voldsmænd, der kanøfler andre mennesker, bare fordi de ser anderledes ud, har et andet etnisk ophav, tilhører en anden religion, eller hvad det ellers måtte være?

Først bliver jeg lammet af chok. Så føler jeg mig krænket på menneskehedens vegne. Og så får jeg lyst til at sige: Nok er nok!

Men det kan jeg ikke bruge til så meget. Til gengæld kan jeg prøve at holde hovedet koldt: Hvad kan jeg stille op for at forbedre situationen for alle de mennesker, volden er gået ud over?

Her kan jeg prøve at kanalisere min indignation over i en række initiativer, der kan hjælpe disse mennesker, der har så hårdt brug for en håndsrækning. Præcis som de danske fiskere – og mange andre i kæden af frygtløse modstandsfolk – gjorde det for jøderne under krigen.

Og det batter noget, når børn på Mission Østs centre kan lege trygt, lære en masse og få talt ud om deres forfærdelige oplevelser. Det nytter, når unge teenagere – både piger og drenge – kan lære et fag, som kan give dem en indtjening. Og det giver håb for fremtiden, når mennesker, der selv er flygtet over hals og hoved, kan hjælpe deres medflygtninge i lejrene, fordi de har modtaget træning i sundhed og hygiejne.

Alt sammen fordi vi tager en dyb indånding og koncentrerer os om dem, som lige nu har brug for hjælp. Det kan vi lære af redningen af danske jøder for 75 år siden.

Kim Hartzner er læge og generalsekretær for Mission Øst.