Venstre-politikere: Homofobi blandt minoritetsunge skal bekæmpes

Kærlighed er for alle, og ingen uanset kultur eller etnisk baggrund skal bestemme over, hvem andre mennesker må elske og have sex med. Derfor er det glædeligt, at homofobien er på hastig retur blandt nydanskere, og at et stigende antal unge med ikke-vestlig baggrund synes, at homoseksuelle skal have lov til at dyrke deres seksualitet.

Nye tal fra Københavns Kommunes Medborgerundersøgelse viser, at accepten af homoseksuelles ret til at leve det liv, de ønsker, på tre år er steget fra 69 til 80 procent blandt københavnske 18-29-årige med minoritetsbaggrund.

Men vi må ikke stoppe her, for vi skal have den sidste femtedel med også.

Og det bliver ikke let, for det er nogle af dem, der er sværest at nå ind til på grund af religiøs overbevisning og et forældet livssyn, der trives i lukkede og mørke miljøer.

Det kræver, at vi fortsætter det gode samarbejde med skoler og klubpersonale om at informere og oplyse, men også, at vi får religiøse organisationer bedre i tale og påvirker fædregrupper, familiecentre og moskéer.

I den proces må vi ikke glemme de nydanskere, der selv er bøsser eller lesbiske, og som har store personlige omkostninger ved at leve åbent som homoseksuelle.

Tidligere undersøgelser viser, at hver femte nydanske LGBTI-person har været udsat for voldstrusler fra familien, og at en tredjedel af den grund har overvejet selvmord.

Det er simpelthen en skændsel i dagens Danmark.

Regeringen har derfor som den første danske regering nogensinde lanceret en handlingsplan på LGBTI-området, der over de næste fire år bruger syv millioner kroner på at forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for blandt andre homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund.

Vores håb er, at vi får øget tolerancen blandt nydanskere og vist endnu flere, at seksuel intolerance ikke hører hjemme i Danmark.

Cecilia Lonning-Skovgaard er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København (V) og Karen Ellemann er Venstres formand for folketingsgruppen.