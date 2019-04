Homovielser: Mogens Jensens opgør med regel vil være et attentat mod præsters frihedsret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er god grund til at sætte fokus på Mogens Jensens udtalelser om folkekirken, skriver retsteolog Kristine Garde

Den 30. marts 2019 bragte Kristeligt Dagblad en flere siders omtale af folketingsmedlem Mogens Jensen (S) som en oplagt kultur- og kirkeminister, hvis rød blok vinder det forestående folketingsvalg. Skal man stole på de mange meningsmålinger, fremstår Socialdemokratiet som valgets vinder.

Derfor er der god grund til at sætte fokus på Mogens Jensens udtalelser om folkekirken. Det er særligt følgende udtalelse, jeg som retsteolog hæfter mig ved:

”Jeg vil sige, at der skal være plads til præsters holdninger, men de behøver ikke nødvendigvis have vielsesbemyndigelse. Det er der, jeg skelner. Der skal være plads til, at præster forkynder, som de vil fra prædikestolen, men jeg mener ikke, at de må forskelsbehandle ved vielser.”

Udtalelsen kan kun forstås på den måde, at Mogens Jensen vil have ophævet undtagelsesbestemmelsen i medlemskabslovens paragraf 7 a, som giver præster en frihedsret til at ”undlade at vie to personer af samme køn”.

Undtagelsesbestemmelsen blev vedtaget i forbindelse med indførelse af homovielse i folkekirken juni 2012 i respekt for folkekirkens rummelighed.

Desuden blev der udarbejdet et særskilt homovielsesritual, så folkekirken har to vielsesritualer, et for vielse af personer af hvert sit køn og et for vielse af personer af samme køn. Den indførte praksis viser med al ønskelig tydelighed, at folkekirkens rummelighed er – og også bør være – teologisk begrundet.

En ophævelse af undtagelsesbestemmelsen må derfor betragtes som en politisk indskrænkning af et hidtil anerkendt teologisk synspunkt på ægteskabet, nemlig at homovielse strider imod en bibelsk definition på ægteskab som en forening af mand og kvinde.

Dette synspunkt, som et ukendt mindretal af præster indtager, dømmes reelt ude, hvis disse præster skal fratages vielsesbemyndigelsen. Skal Mogens Jensens løsning på problemet med ”forskelsbehandlende” præster føres ud i livet, kan man næppe nøjes med at ophæve den eksisterende undtagelses- eller frihedsbestemmelse. Den skal vel erstattes af en forbudsbestemmelse:

”En præst, som ikke vil vie to personer af samme køn, må ikke foretage vielse af to personer af hvert sit køn.”

Sådan kan Mogens Jensens holdning gengives i lovsprog.

Mogens Jensen oplyste, at den citerede udtalelse var hans personlige holdning og udgangspunkt, men tilføjede så:

”Det er ikke Socialdemokratiets officielle holdning. Endnu da. Det kan være, at det bliver det.”

Hvorvidt det vil lykkes Mogens Jensen at få indlemmet sit politiske attentat mod den teologisk begrundede præstefrihed i Socialdemokratiets (valg)program, vil jeg ikke gisne om. Jeg håber det ikke.

For efter min retsteologiske opfattelse er fratagelse af vielsesbemyndigelsen udtryk for uhørt politisk indblanding i folkekirkens indre anliggender, manglende respekt for folkekirkens teologiske rummelighed og kirkelig diskrimination af de forholdsvis få menigheder, som mister en væsentlig del af deres præsters virke.

Mogens Jensens holdning viser, at han ikke har tilstrækkeligt blik for den side af folkekirken, som udtrykkes med ordet trossamfund, det vil sige en kirke, hvis eksistens står og falder med dens evangelisk-lutherske lære, som altid skal formidles på ny ind i tiden.

Derfor er det gejstlige tilsyn med lærens formidling i forkyndelse ved kirkelige handlinger og i undervisning også en vigtig biskoppelig embedsopgave, som nødigt må underlægges politisk tvang.

Det vil være tilfældet i denne sag, fordi selektiv fratagelse af vielsesbemyndigelsen er og bliver et politisk opgør med et mindretals teologiske ståsted.

At ville give fortsat plads for præstens forkyndelsesfrihed fra prædikestolen, men samtidig indskrænke den rituelt ved at fjerne vielsesbemyndigelsen, er et politisk fejlgreb til skade for folkekirken.

Gid Mogens Jensen vil opgive sit forehavende, også hvis han bliver kultur- og kirkeminister.

Kristine Garde er retsteolog, ph.d., Hillerød.