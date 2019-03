Journalistik består mest af alt i at referere kritikløst fra Twitter

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

JEG LÆSER DAGLIGT tre aviser og lidt på nettet. Ved nu over to dage at læse den politiske kværns endeløse udgydelser i Danmark og med en gul understregningspen i hånden kan jeg konstatere, hvad jeg sådan set havde på fornemmelsen i forvejen: at journalistik mest af alt består i at referere direkte fra Twitter.

Det er et sørgeligt niveau. På redaktionerne forestillede jeg mig, at journalisterne først og fremmest sidder på deres stol og scanner Twitter og refererer kritikløst.

Det er ikke underligt, at de fleste aviser er i krise.

Kristeligt Dagblad og Børsen står dog som enestående lyspunkter, her findes der stadig gedigen kvalitetsjournalistik. På de to dage kunne jeg læse følgende ordsammenstillinger igen og igen: Dyb afstand, dybt problematisk, dybt rystet, dybt forarget, dybt skadeligt, dybt utroværdigt, dybt pinligt, dybt tragisk, katastrofal plan.

JEG GJORDE MIG DEN ULEJLIGHED at undersøge, sagt i al ydmyghed, om det er venstrefløjen eller de borgerlige partier, der anvender forstærkningsordet mest.

Det anvendes af begge fløje, kan jeg konstatere, men det ser dog ud til i hvert fald at være en fast del af vokabulariet hos Enhedslisten og Radikale Venstre. Med andre ord de partier med mindst indflydelse.

Det bruges også flittigt af den kommunaldirektør, der for tredje gang må beklage, at borgeres private data er blevet lækket som følge af slendrian. Når han beklager dybt, er det ovre, han kan ikke gøre mere, og livet går videre, han har fået aflad. Det er nærmest synd for ham, må vi forstå.

Men er ordet slidt op i alle andre sammenhænge og er blevet en kliché? Formentlig ikke. Hvis en administrerende direktør fra talerstolen på generalforsamlingen udtaler, at markedsforholdene er dybt problematiske, så skal man sælge sine aktier. Det ville man aldrig høre fra en administrerende direktør, medmindre det var helt galt, og advokater og revisorer var på vej. Dyb sorg i den mellemmenneskelige samtale vil også stadig stå usvækket.

Men når ordet optræder som markører i politiske tekster, bliver det en kliché og ganske uudholdeligt. Personligt springer jeg videre til noget andet.

Man kan frygte den kommende valgkamp. Prøv, kære læser, at lave et tællesystem for at afsløre hulheden og den vulgære politiske retorik.

Man kan overveje, om ordet ”dybt” står i den politisk korrekte ordbog som et nøgleord, der skal anvendes i enhver effektiv politisk kommunikation.

Hvad medierne skal gøre i forhold til Twitter og andre sociale medier, ved jeg ikke, men at referere kritikøst som forretningsmodel er vist ikke vejen.

I øvrigt er jeg hverken på Twitter eller Facebook.

John Egebjerg-Johansen er ingeniør.