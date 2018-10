Forfatter: At kunne erindre er ikke nødvendigvis positivt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I min opfattelse kan det både være positivt og det modsatte for senere liv og udvikling ”at kunne erindre”, skriver forfatter Tapio Juhl

TAK TIL Kristeligt Dagblad for en meget grundig artikel den 4. oktober med overskriften: ”Hvorfor husker nogle barndomsminder tydeligere end andre?”.

Jeg angler slet ikke efter en førstepræmie for at kunne huske længst tilbage.

Den 17. maj 1943 afrejste jeg fra Vyborg i Karelen sammen med min fire år ældre bror som to af de 3764 finske krigsbørn, der kom til Danmark. Der var oprettet tre modtagestationer, der hver var parate til at modtage 1000 børn om dagen. 37.000 danske familier havde meldt sig som plejeforældre.

Samme dag blev flygtningetoget mod den svenske grænse og med Røde Kors-mærket på tagene angrebet af russiske flyvere. Toget kom i brand, og for at toget ikke skulle være et let mål for piloterne, kørte toget fortsat ganske stille, medens finske lotter smed børnene ud af vinduer og døre.