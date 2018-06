Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Første skridt er at ændre gamle vaner, så vi ikke køber nye mobiler, fladskærme og biler i ét væk. Vi ved, at vi skal til at rejse mindre med fly, da flytrafik er en kæmpe klimasynder, og hvad holder os egentlig fra at tage toget eller en delebil?, spørger Niels Christiansen