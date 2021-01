Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”’Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.’”

Johannesevangeliet 12, 23-24

Jesus prøver at gøre os begribeligt, hvordan han ser herlighedens vej. Helt modsat vore forestillinger. Jesus skal dø, ligesom hvedekornet må lægges i jorden og dø for at kunne spire til nyt liv for mange flere korn. Jesus kan ikke frelse os ved at gå ad den lette, glade vej. Han må gå smertens vej. Kun sådan kan Djævelens magt overvindes!

Denne ”hvedekornets lov” gælder også for os. Jesus lægger ikke skjul på, at kristenlivet ofte kan være en slidsom kamp. Også vi er undergivet ”hvedekornets lov”. Ligesom korn ikke bare vokser aks på aks oven på hinanden, sådan vokser kristentro og liv ikke blot opad og opad i en stadig mere glansfuld succeshistorie. Kornet må gå til, bruges op skjult i jorden, for at det kan bære frugt. Sådan må vi også slides og bruges for at blive til gavn for andre.

Jesu død bliver til liv for verden. Den onde fyrstes magt, vold og ondskab brydes. For hvad kan voldsmænd stille op imod en, som frivilligt giver sit liv for endog sine fjenders skyld? Jo, man kan slå ham ihjel. Men hans kærlighed kan ikke slås ihjel. Lige så lidt som hans sandhed. De troede, de kunne begrave ham til død og glemsel. Men tværtimod blev han ved sin begravelse, som hvedekornet, lagt i jorden som begyndelsen og spirekraft til en utallig flok af efterfølgere.

Hvedekornets lov er svær at leve med. Bedst lærer vi det ved at dvæle længe ved det mysterium, at Gud blev menneske til jul. Og fortsatte helt ind i den afgørende time i påskens lidelse og død. For alle, for os. Vi har behov for at dvæle så længe, at vi ikke bare er tilskuere til det med Jesus. Vi er døbt til at være Jesu efterfølgere. Præget af hans kærlighed og sandhed, som gav sig selv.

Jesus giver liv og vækst til os. Et liv, hvor Guds velsignelse råder. Efter hvedekornets lov drager han alle til sig. Denne hans sejr er ikke altid synlig nu. Men han vandt, for at vi skal vinde!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.