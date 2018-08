Organdonation skal ikke tvinges igennem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

SYGEHUSVÆSENET fattes organer til transplantationer, og enhver bør derfor aktivt tage stilling til, om ens organer kan genbruges og redde liv for andre. Et tilsagn herom kan være et udtryk for humanisme og altruisme. Men skal staten eje ens organer, medmindre man klart har sagt fra?

Det spørgsmål skal Folketinget tage stilling til, da en forening har opnået de nødvendige 50.000 klik på internettet til at få forslaget om tvungen organdonation behandlet. Godt hjulpet af argumenter om, at ”man bare kan melde fra” samt fotos af børn, der er reddet af transplantationer. Men er det godt nok?

Bør vi ikke som medlemmer af et liberalt demokrati kunne stole på argumentets og ordets kraft? Uden lovgivning er Donorregistret vokset til det dobbelte på 10 år og overstiger nu en million danskere. Hvis alle ved udstedelse af kørekort og pas og ved anden kontakt med Borgerservice mindes om spørgsmålet, vil antallet af tilmeldinger vokse. Overtalelse virker.

Samtidig ved vi, at systemet også selv kan gøre noget. Det nordiske samarbejde omkring organer har øget muligheden for, at vitale organer finder de rette steder hen. Og et studie fra Aalborg viser, at man ikke engang formår at udnytte de organer, der allerede er til rådighed.

HELLER IKKE HOS Det Etiske Råd findes opbakning til tvungen organdonation. Lad os citere fra rådets redegørelse:

”Det Etiske Råd ønsker at gøre opmærksom på, at en lovgivningsmæssig ændring efter rådets vurdering ikke betyder, at efterspørgslen efter organer dækkes, og at ventelisteproblemet løses.”

Der er formodentlig mange ting, man kan gøre ved den nuværende tilmeldingsordning, og det skal ikke være uforsøgt, men tanken om, at mennesket fra 18-årsfødselsdagen er at betragte som et omvandrende reservedelslager, byder os inderligt imod. Personligt skal vi nok sørge for, at Donorregistret eller vores nærmeste ved, hvad der skal ske med os, hvis vi bliver bragt i en tilstand, hvor anvendelse af organer kunne komme på tale. Det kunne nemlig være, at der kunne opstå omstændigheder, hvor det rigtige ville være at overlade beslutningen til de efterladte ud fra følelsesmæssige, personlige, spirituelle eller andre hensyn.

Da den daværende regering i 2014 fremlagde en national handlingsplan omkring organdonationer, udtalte den daværende sundhedsordfører for Radikale Venstre:

”Når fire ud af fem danskere har en positiv holdning til organdonation, men blot hver femte dansker rent faktisk har tilmeldt sig Donorregistret, så siger det mig, at der skal tænkes nyt for at få flere til at tage stilling. Men løsningen er ikke formodet samtykke, hvor alle automatisk er tilmeldt registret. Nudging handler om at spørge danskerne på de rigtige tidspunkter, for når flere tager stilling, vil langt flere mennesker af egen vilje tilmelde sig Donorregistret. Samtidig holder vi fast i den enkeltes ukrænkelige ret til at bestemme over egen krop.”

Det var et sobert, etisk og ordentligt udsagn, som partiets efterfølger på posten åbenbart har forladt, uden at det er klart, hvad der har ændret sig på de fire år. Ligesom krig er for alvorligt til at overlade til generaler, er organdonation for alvorligt til internetafstemninger.

For hvad bliver det næste, hvis organerne først er overdraget til staten? Skal vi så lovgive om, at det skal være forbudt at ryge eller drikke mere end syv genstande om ugen, da det ellers ødelægger de statsejede organer

Kjeld Holm er tidligere biskop. Bitten Damgaard er menighedsrådsmedlem. Kurt H. Jørgensen er tidligere byråds- og regionsrådsmedlem for Radikale Venstre.