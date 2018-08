Hverdagsfest eller forudsigelig sex? Skab selv det liv, du allerhelst vil leve

Du har et valg. Du har løsningen. Du kan nemlig vælge at beslutte dig for at stoppe brokkeriet og sige:”Nu er det slut med at overleve og at have det ’fint nok’”. Næste skridt er at veksle snak til handling, så du selv skaber det liv, du allerhelst vil leve og går all in. Det føles meget federe end all inclusive, hvor det er andre, der har bestemt dit indhold, skriver foredragsholder Charlotte Lind