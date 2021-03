Hvert år slår 25.000 danskere hovedet. Jeg er én af dem

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Et fald, en dørkarm eller en hård opbremsning i bilen. Hjernerystelse kan opstå af små tilfældigheder og på et splitsekund vende et velfungerende menneskes liv på hovedet.

Hjernerystelsesforeningen estimerer, at der hvert år er cirka 25.000 danskere, der får hjernerystelse. Her har op mod 15 procent stadig symptomer flere måneder eller år efter ulykken – også kaldt post-commotionelt syndrom (PCS).

Nyere international forskning viser, at 9 ud af 10 læger ikke har tilstrækkelig viden på området til at vejlede patienterne.

Det resulterer i, at patienterne tabes på gulvet og i værste fald glider ud af arbejdsmarkedet. Forskning fra Dansk Center for Hjernerystelse og Københavns Universitet viser, at hver femte hjernerystelsespatient stadig står uden arbejde efter fem år, og for nogle er skaderne så svære, at de må gå på førtidspension.

Dansk Center for Hjernerystelse har netop udgivet den første Nationale Kliniske Retningslinje for håndtering af hjernerystelser.

Denne dækker over syv evidensbaserede retningslinjer, der skal klæde lægerne bedre på til at vurdere, hvilke behandlinger den enkelte patient har brug for. De praktiserende læger er ikke forpligtede til at følge de nye retningslinjer, men det bør de. Ifølge Hjernerystelsesforeningen kan de nuværende tal reduceres betydeligt, hvis sundhedsvæsenet lærer at rådgive patienterne. Jeg er blandt de 15 procent, der et år efter min hjernerystelse stadig lider af senfølger. Jeg er 30 år, har en lang videregående uddannelse og kan i dag arbejde 12 timer om ugen. Mit største ønske er igen at kunne arbejde fuldtids.

Mit første møde med sundhedsvæsenet var på skadestuen, hvor lægen vurderede, at jeg ville være ovenpå efter tre dage og sendte mig hjem uden yderligere anvisninger.

Da symptomerne fortsatte, kontaktede jeg min egen praktiserende læge, som opfordrede mig til at tage den med ro.

Da symptomerne blev ved, blev jeg derfor nødt til selv at researche mig til viden om sygdommen, og anbefalingerne stikker i hver sin retning. Skal man have ro eller presse hjernen?

Under min sygdom har jeg opsøgt diverse behandlere, og det har indtil videre kostet mig en egenbetaling på over 10.000 kroner.

Desværre er min historie langt fra unik, men hverdag for tusindvis af hjernerystelsespatienter, der tvinges til at agere patienter og læger på samme tid. Derfor håber jeg, at de nye retningslinjer betyder, at samfundet vil tage hjernerystelser mere seriøst og gribe patienterne, inden de falder.

Jeg har altid været stolt over det danske velfærdssamfund og det sociale sikkerhedsnet, men på dette punkt halter det gevaldigt efter.

Derfor kære læger, tag hjernerystelse seriøst og følg de nye retningslinjer for jeres egen, patienternes og samfundets skyld.

Emilie K. Rasmussen er cand.mag. i nordisk sprog og litteratur.