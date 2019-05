Evangelisation er bedre medicin mod åndsløshed end hvad end ånd, der råder i Stram Kurs

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Iben Thranholm skriver i Kristeligt Dagblads kronik den 25. maj, at Europa er som et tomt hus, islam er ved at flytte ind i, fordi der er et åndeligt vakuum hos os selv. Når hun har valgt at stille op for Stram Kurs, er det for at gøre opmærksom på dette åndelige vakuum og gøre kristendommen aktiv igen i samfundet.

Jeg kan være enig med Iben Thranholm i, at vi lever i et sekulært samfund, som mangler ånd, og at den slags tomrum fyldes op. Ligeledes er vi enige i at pege på kristendommen, når det gælder den ånd, som dybest set bærer livet. Derfor ville jeg selv have tænkt, at medicinen for et åndsvakuum ville være fornyet evangelisation af det kristne budskab – blandt muslimer og blandt sekulære danskere.

Men hvis jeg forstår Iben Thranholm rigtigt, så er det en politisk medicin, som skal til, og denne medicin administreres bedst af partiet Stram Kurs. Derfor spørgsmålet: Hvilken ånd råder i Stram Kurs? Hvad er det for en ånd, som skal udfylde tomheden?

Når jeg læser på partiets hjemmeside, er det ”os og dem”-ånden, jeg finder. Er man ikke etnisk dansker, dansk jøde, eller adopteret som spæd, så er man fremmed og er i bedste fald tålt – i de fleste tilfælde uønsket. De fremmede må ikke ligge samfundet til last på nogen måde, for eksempel skal det samfundsbetalte sundhedsvæsen kun være for danskere.

Et samfund inddelt i hjemmehørende og tålte (eller slet ikke tålte), det er ikke, hvad jeg forbinder med hver fken Danmark eller kristendom. Jegorbinder det snarere med de samfund, hvor for eksempel kristne tåles, men ikke har rettigheder, fordi de ikke tilhører samfundets dominerende religion. Er det den ånd, Stram Kurs ønsker indført i Danmark?

En del af svaret om ånd findes måske i Kristeligt Dagblad fra den 24. maj, hvor alle partier blev stillet spørgsmålet: Hvad vil I gøre for forfulgte kristne rundtom i verden? Fra Stram Kurs svarede partistifter Rasmus Paludan: ”I stort omfang vil vi lære dem, at hvis man bliver forfulgt, for eksempel af muslimer, er det en meget dårlig idé at vende den anden kind til, som kristendommen lærer. Det er meget bedre at besvare forfølgelsen med modstand.”

Er det denne ånd, som skal hjælpe os mod åndløsheden og gøre kristendommen aktiv? Jeg tror stadig, at evangelisation ville være en bedre medicin.

Lars Jødal er hospitalsfysiker.