Hvornår er hamstring blevet en kristen værdi? Og hvor blev næstekærlighed af i coronavirvaret?

Kristeligt Dagblad fremhæver i en leder Storbritannien som et drømmeeksempel på agil corona-adfærd. Men grunden til, at premierminister Boris Johnson godkendte Pfizers vaccine så hurtigt, er nok, at hans regering ikke har haft held med at beskytte landet mod covid-19, skriver Karin Riis-Jørgensen

Kristeligt Dagblads leder lørdag den 30. januar flugter ikke med avisens værdier. ”Tænk, hvis det havde været EU, der lige nu lå forrest i vaccineræset. Men unionen fejlede, og resultatet ser vi nu,” lyder det afsluttende i lederen.

Lederskribenten må ikke have læst den indsigtsfulde forsideartikel samme dag om vaccineindkøb i EU. Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg udtaler her: ”EU har i bund og grund opført sig ansvarligt ved ikke at forsøge at mase sig først frem til redningsbådene ved hjælp af penge. EU kunne sikkert godt have betalt mere for medicinen og være gået ind i en budkrig med USA og UK, men hvor konstruktivt havde det været? Der bliver ikke produceret en eneste ampul vaccine mere, fordi vi betaler mere. Alle produktionsanlæg kører i forvejen til det yderste.”

Man skulle også have troet, at Kristeligt Dagblad ville have sympati for, at de rige nordeuropæiske EU-lande lagde deres vægt bag at sikre, at også de fattigere lande i EU fik mulighed for at komme ind i vaccine-køen. Og at Kristeligt Dagblad havde sympati for, at én af de mulige producenter, Sanofi-GSK, opfyldte et krav fra EU’s sundhedsministre om at arbejde for en målsætning om at producere billige vacciner, der kunne stilles til rådighed for udviklingslande.

Men nej – til Kristeligt Dagblads fortrydelse fik EU ikke mast sig frem til de første redningsbåde med euro-sedler strittende ud af de knyttede næver til medicinalselskaber, der aldrig har været altruistiske.

Samtidig fremhæves Israel for deres vaccinesucces. Det ligger mellem linjerne, at det havde været godt, om Danmark havde gjort som Israel. Og siges direkte, at EU burde have gjort det. Igen må man forbløffes. Israel har betalt en meget stor pris – økonomisk, men så sandelig også ved at give adgang til mængder af personlige sundhedsoplysninger om hele den vaccinerede befolkning til det amerikanske farmaceutiske selskab Pfizer. Det er vel ikke en sådan pris, Kristeligt Dagblad vil argumentere for, at den danske befolkning – eller alle borgere i EU, der får vaccinen – skal betale?

Også Storbritannien fremhæves i lederen som et drømmeeksempel på agil corona-adfærd. Nok har Boris Johnsons regering ikke haft synderligt held med at beskytte den britiske befolkning mod covid-19’s hærgen. Næst efter Rusland har Storbritannien haft flest smittede i Europa. Og Storbritannien ligger suverænt i spidsen over antal døde. 98.000 ved udgangen af uge tre i år. Italien kommer på andenpladsen med 85.000.

Måske derfor valgte Boris Johnsons regering at godkende Pfizers vaccine efter en særlig nød-procedure, hvor produktansvaret til gengæld skubbes over på den britiske regering. Det skete 19 dage før, EU gav sin godkendelse, hvor produktansvaret hviler på Pfizer.

Først om nogle måneder vil vi vide, om EU’s forhandlere har begået alvorlige fejl. I mellemtiden bør vi huske, at EU består af 27 lande med forskellige interesser og økonomisk formåen. Fordi sundhed ikke er et fælles kompetenceområde, kræver alle beslutninger enighed. Derfor skulle der findes helt nye måder at samarbejde på. Det tager tid.

Mig bekendt har Kristeligt Dagblad aldrig argumenteret for, at EU-Kommissionen burde gives kompetence inden for sundhedsområdet. Heller ikke Danmark eller centrale medlemslande har ønsket det – før en altovervældende krise pludseligt ramlede ned over os, og vi alle vender os mod EU’s fællesskab for at undgå en ny alles kamp mod alle.

Karin Riis-Jørgensen er tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og seniorrådgiver i Miltton Europe.