Når forfatter Sara Omar spørger, hvorfor vi ikke så demonstrationer i gaderne, da 27-årige Huda Ali Ahmad blev stenet, kender hun nok allerede svaret, skriver Fatima Haji Larsen i et debatindlæg

Forfatteren Sara Omar spørger i Kristeligt Dagblad, hvorfor vi ikke så demonstrationer i gaderne, da 27-årige Huda Ali Ahmad blev stenet.

Det er for mig et yderst relevant spørgsmål, som udstiller det hykleri og den forskelsbehandling, vi i Danmark desværre er begyndt at praktisere.

Jeg ved godt, at Sara Omars spørgsmål garanteret var retorisk, og at hun derfor, ligesom os andre, nok allerede kender svaret. Men tillad mig alligevel at give et konkret svar.

I Danmark demonstrerede vi ikke over steningen af Huda af samme årsag, som vi ikke demonstrerede, da Sonay Ahmad Mohammad blev skudt og dræbt af sin far, fordi faderen mente, at Sonay var ”for dansk” i sin måde at være på.

Eller da Ghazala Khan blev skudt og dræbt af sin bror, fordi hun havde giftet sig imod familiens ønske.

Eller da Louisa Vesterager Jespersen blev halshugget i Marokko.

Eller da tre danske børn blev dræbt i et terrorangreb begået på et hotel i Sri Lanka.

For alle de forfærdelige mord på uskyldige unge, der havde hele livet foran sig, er svaret desværre det samme. I Danmark demonstrerer vi kun, hvis drabsmændene er hvide.