15-årig gymnasieelev om corona-debat: Ikke alle unge er hensynsløse

Jeg har ikke været til én eneste fest siden marts, jeg spritter af, når jeg kan komme til det og går med mundbind som påbudt, skriver 15-årig læser

Fredag aften er jeg inviteret til fest. Her forventes jeg at drikke mig fuld, danse vildt og være ligeglad med corona. Er det ikke det, alle gør? Sådan får adskillige forskere og kendisser mig til at fremstå.

Sådan er det ikke! Jeg har ikke været til én eneste fest siden marts, jeg spritter af, når jeg kan komme til det og går med mundbind som påbudt.

Jeg skal gang på gang lægge øre til alverdens beskyldninger om uansvarlighed og dårlig opførsel. Jeg bliver udstillet, fordi nogle voksne mennesker laver nogle generelle udtryk for smittekilder. Hver gang en ekspert udtaler sig i medierne, kommer der et stempel, jeg skal trækkes med, og en mistillid til mig som person.

Så, kære voksne: Ikke alle unge er hensynsløse møgunger.