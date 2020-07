Pastor emeritus: Ikke Gud, men jeg selv skal belæres

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Belær mig, så tier jeg stille, / forklar mig, hvor jeg har taget fejl!”.

Jobs Bog 6, 24

Tidligere i denne spalte har jeg i forbindelse med bøn citeret Jesu ord om, at Gud på forhånd er klar over, hvad vi behøver; på linje med det skrev Augustin, at vores bøn ikke tjener til at informere Gud, men til at konstruere vores sind. Og hos Dostojevskij læser vi, at ”bøn er opdragelse”.

Tilsvarende skriver Søren Kierkegaard: ”Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer den bedende” (citeret efter ”Længslen er din gave. Søren Kierkegaards bønner”).

I Jobs Bog ser vi Job direkte bede om at blive belært af Gud. Job har lidt voldsomme tab, er i dyb nød, og hans fremmødte venners forsøg på at få ulykkerne til at give mening vækker kun Jobs harmfulde modsigelse. Da Gud til sidst bryder igennem, fejer han Jobs venners snusfornuftige forklaringer til side og udtrykker større anerkendelse af Job. Gud giver ikke nogen begrundelse for det onde, der har ramt, men han præsenterer Job for den vælde og de guddommelige kræfter, der er nedlagt i skaberværket. Det er nok til, at Job tier; han er blevet modnet til at erkende sin plads som begrænset menneske og Guds plads som den hellige.

Nu er det jo ikke enhver beskåret at opleve, at Gud taler direkte til en. Hvordan kan bønnen så belære, opdrage og forandre mig?

I bønnen drejer det sig om at stå frem for Gud. I det møde er det ikke Guds nærvær, vi skal bekymre os om – han er der, parat til mødet. Det er vores egen tilstedeværelse, der kan være mangelfuld. Bønnens ord skal tjene til at få os til at stå ærligt og ubesmykket frem. Vi kan have forskellige løse antagelser om os selv og om, hvad vi behøver. I bønnen må vi være oprigtige, og så kan der ske noget nyt med os.

Hvis vi taler mod en mur, får vi bare et mekanisk ekko tilbage. I mødet med Gud er det anderledes. Vi kender til Guds væsen, først og fremmest i kraft af Jesus, vedligeholdt ved gudstjenesterne og på andre måder.

Gud er der som en pulserende, åndelig virkelighed, vi kender til, og når vi sender vores bøn ind i det møde, kommer den så at sige tilbage med en farvning eller prægning af det, vi har sendt den ind i.

En drejning i vores tanke, en klarere indsigt – til vores fornyelse.

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.