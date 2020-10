Imamloven er unødvendig og uklar. Den kan undergrave ytrings- og foreningsfriheden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi står med en lov, som ikke er blevet brugt til noget, som har kostet kommunerne ressourcer, og som trods alt stadig er farlig for demokratiet, skriver Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd

Det var de helt store alarmklokker, der bimlede, da TV 2 i 2016 kunne vise skjult kameraoptagelser af en imam, der opfordrede til tæsk af børn som opdragelsesmiddel og fremførte andre udemokratiske synspunkter.

Politikere fra næsten hele spekteret var enige om, at nu måtte der gribes ind. En hel lovpakke blev fremlagt og vedtaget i Folketinget, kaldet imampakken. Herunder også en række ændringer af folkeoplysningsloven, fordi foreningen bag arrangementet vistnok havde fået lokalestøtte efter loven – eller også var tv-holdet bare gået forkert i bygningen.

Den centrale ændring i folkeoplysningsloven lød: ”Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov.”

Loven trådte i kraft den 1. januar 2017, og nu har Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) – for Kulturministeriet – undersøgt, hvordan kommunerne har brugt loven.

For det store flertal af partier, som dengang mente, at der var et stort problem, og at de nu havde fundet løsningen, må undersøgelsen være lidt af en skuffelse. Som Kristeligt Dagblad den 9. oktober fortalte, er den samlede effekt af loven: Én kommune har én gang givet afslag til én forening, som havde søgt lokalestøtte.

Til gengæld har loven givet de ansatte på rådhusene rundtomkring mere at lave. Undersøgelsen viser, at to tredjedele af dem har intensiveret kontrolarbejdet. Gad vidst, hvor meget folkeoplysning og demokrati der er kommet ud af den indsats?

For mig og for Dansk Folkeoplysnings Samråd kommer undersøgelsen ikke som nogen overraskelse. Allerede i 2016 sagde vores formand, Per Paludan Hansen:

”Det her er en hovsa-lovgivning med drastiske konsekvenser. Under påvirkning af en enkelt tv-udsendelse vil man på kort tid ændre en lov, hvor vi sidst, den skulle revideres, brugte to år på at forberede ændringerne. Regeringen vil løse et problem, som stort set ikke eksisterer. Foreningerne omkring Grimhøjmoskéen modtager ikke længere støtte. Med den nuværende lov har kommunerne alle de nødvendige midler til at forhindre støtte til religiøs-ekstremistisk propaganda.”

Men loven er ikke bare unødvendig. Den har også potentiale til at undergrave ytrings- og foreningsfriheden, fordi den er så ekstremt uklar om, hvilke typer ytringer der underminerer demokratiet, og hvem der kan belaste en forening, så den bliver dømt antidemokratisk: en ekstern foredragsholder, et bestyrelsesmedlem, der udtaler sig som privatperson i anden sammenhæng?

Uklarheden baner vej for vilkårlighed, og vilkårlighed risikerer at føre til selvcensur. Derfor har lovændringen potentiale til at undergrave det, den angiveligt vil forsvare: ytringsfrihed, foreningsfrihed, demokrati.

Alt i alt er der to aspekter af undersøgelsen, der gør mig glad. For det første er det altid rart at kunne sige: Hvad sagde vi?

For det andet er det en lettelse, at kommunerne ikke har misbrugt loven, og at de ikke engang har nærmet sig gråzonerne i loven. Kommunerne har efter min mening gjort det eneste fornuftige. De har simpelthen ikke brugt loven, fordi – som der også står i undersøgelsen – de ikke har haft udfordringer med antidemokratiske foreninger. Tak for det.

Men nu står vi med en lov, som ikke er blevet brugt til noget, som har kostet kommunerne ressourcer, og som trods alt stadig er farlig for demokratiet.

Hvad bør tænkende politikere gøre med sådan en lov? Er det ikke meget simpelt? Annullere den, det vil sige fjerne tilføjelserne til folkeoplysningsloven fra 2016.

Carolina Magdalene Maier er sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd.