Indre Mission: En underlig alliance om ”bekræftelsesdåb”

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Selvom de teologiske intentioner er forskellige, så kan man åbenbart opleve en underlig alliance om ”bekræftelsesdåb” mellem dårlig luthersk dåbsteologi og frikirkelig voksendåbsteologi

Afskaffer vi folkekirkens evangelisk-lutherske lære om, at dåben er nødvendig til frelse – også for børn, jævnfør Den Augsburgske Bekendelse, artikel 9, åbner vi for en dåbsteologi, der let finder tilknytning til frikirkernes voksendåbslære.

Det bekræfter Iver Larsen her i avisen 16. juli, hvor han takker Christiane Gammeltoft-Hansen fra Lindevang Kirke for sin udlægning af dåben, som blev bragt tidligere i juli.

I Lindevang Kirke har man (sprogligt) ændret på kirkens dåbslære ved et liturgisk indgreb, så man undgår at nævne, at vi først bliver Guds frelste børn ved dåben.

Dåben bliver i stedet gjort til en slags bekræftelse på noget, vi allerede er, og som vi gør gældende for vores liv. Det er forståeligt, at Iver Larsen med sin frikirkebaggrund kan tilslutte sig synet på en ”bekræftelsesdåb” som en slags bekendelseshandling.

Ligeledes giver det god mening, at han har svært ved at forstå, at spædbørn kan sige dette ”ja tak”, eller at forældre kan gøre det på barnets vegne. I det lys giver det god mening at benævne bekræftelsesdåb mere populært som ”voksendåb”.

Jeg er enig med ham i, at den gamle oversættelse, som nævner om de små børn, at ”Guds rige hører sådanne til”, er en mere præcis oversættelse.

Guds rige er ikke automatisk børnenes/deres, men vi må som børn tage imod. Derfor døbtes også børn helt tilbage fra apostlenes dage, og det falder i god tråd med, at også i den gamle pagt var børn regnet med helt fra otte dage gamle.

Det leder netop hen til det, som den lutherske – og bibelsk funderede – dåbslære fremholder, at vi alene bliver Guds børn og får del i Guds rige ved dåb og tro.

At Guds nåde tilbydes gennem dåben, hvori Gud gør os til sine børn, skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.

Det virker Gud suverænt ved sit ord uden vores handling eller bekræftelse, men vi må tage imod frelsen i tro på Guds løfter.

Det budskab skal forkyndes i forbindelse med dåben uanset alder. Og mange folkekirkepræster kunne med fordel (gen)læse Luthers forklaring til dåben i ”Den Store Katekismus”, så denne teologi stod skarpere.

Altså: Selvom de teologiske intentioner er forskellige, så kan man åbenbart opleve denne underlige alliance om ”bekræftelsesdåb” mellem dårlig luthersk dåbsteologi og frikirkelig voksendåbsteologi. Det er forståeligt, at Iver Larsen griber det halmstrå.

Hans-Ole Bækgaard er formand for Indre Mission i Danmark.