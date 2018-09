Sundhedsordfører: Det er et kæmpe problem, at vi ikke kan få de børn, som vi brændende ønsker os

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Infertilitet er et foruroligende udbredt problem, som vi desværre taler alt for lidt om. Derfor vil vi opruste indsatsen mod ufrivillig barnløshed med syv millioner kroner over de kommende fire år, skriver sundhedsordfører Mette Abildgaard (K)

DET ER SENSOMMER i Danmark, og man kan stadig høre bierne summe om blomsterne og træerne. Ligesom mennesker er de fleste træer kønsmodne i 15-30-årsalderen, hvor de med jævne mellemrum formerer sig ved bestøvning. Desværre går det ikke lige så nemt for mange danskere, der i stigende grad må søge hjælp hos fertilitetsklinikker for at få deres familieønsker opfyldt.

I dag bliver hvert 12. barn i Danmark undfanget på en fertilitetsklinik. Hver

femte mand bliver aldrig far og hver tiende kvinde får ikke det antal børn, som hun ønsker. Tallene viser, at infertilitet er et foruroligende udbredt problem, som vi desværre taler alt for lidt om.

ÉN AF GRUNDENE TIL, at tavsheden trives, er, at vi simpelthen ved for lidt om problemet. Hvis vi skal vinde kampen mod reproduktive sygdomme, må vi først og fremmest væbne os med sagkundskaben, hvor vi i Danmark har nogle af de bedste forskere på området.

Derfor vil vi opruste indsatsen mod ufrivillig barnløshed med syv millioner kroner over de kommende fire år, som skal udmøntes i en Nordisk Tænketank, der kommer til at gøre en verden til forskel for tusindvis af par.

IFØLGE LEDENDE FORSKERE ved Rigshospitalet skyldes danskernes dårlige fertilitet blandt andet, at mange vælger at stifte familie i en sen alder. Vores gennemsnitslevealder bliver højere og højere, men vores fertilitet følger altså ikke med. Det er et kæmpe problem, at vi ikke kan få de børn, som vi brændende ønsker os.

Når jeg taler med venner og familie om deres største oplevelser i livet, fortæller mange om det øjeblik, hvor de blev forældre. Det er en begivenhed, jeg glæder mig meget til selv at opleve om ganske få uger.

Jeg håber, at når min datter bliver voksen, så har hun de bedste forudsætninger for at stifte familie. I dag oplever op mod 26 procent af danskerne reproduktive udfordringer. Det er en ærgerlig statistik, som vi bliver nødt til at tackle i dag, hvis vi skal ændre udviklingen for fremtidens unge. Det er vigtigt for dig og for Danmark.

Mette Abildgaard er sundhedsordfører og gruppeformand, Det Konservative Folkeparti.