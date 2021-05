Modstand mod aktiv dødshjælp kan også bero på et ønske om at være barmhjertig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Den mindst ringe løsning er måske, at vi i dén sorgfyldte situation er bedst tjent med at møde en statsansat sundhedsarbejder, der er overbevist om, at livslysten kan bringes til sejr, skriver cand.psych. Henrik Brogaard

I en artikel i Kristeligt Dagblad den 15. maj fokuseres der på den internationale udbredelse af aktiv dødshjælp samt den trinvise udvidelse af, hvilke mennesker der skal have hjælp af staten til at afslutte livet.

Thomas Ploug, professor i filosofi og etik, siger i den forbindelse, at det essentielle argument for, at staten skal tilbyde aktiv dødshjælp, er, at man bør være barmhjertig over for alvorligt syge mennesker, der ønsker at dø. Og han tilføjer:

”Og har man først åbnet for aktiv dødshjælp med afsæt i et barmhjertighedsargument, er det svært at stoppe igen. For man har nærmest forpligtet sig på sit argument om at være barmhjertig.”

Skønt det er rigtigt, at idéen om, at staten skal tilbyde aktiv dødshjælp, hviler på et ønske om at udvise barmhjertighed, er det dog en grundlæggende fejltagelse at mene, at tilhængere af aktiv dødshjælp har eneret på ”barmhjertighedsargumentet”. Ifølge Den Danske Ordbog betyder ordet barmhjertig ”medlidende, tilgivende og parat til at hjælpe folk i nød”. Modstand mod aktiv dødshjælp kan ligeledes bero på et dybtfølt ønske om at være barmhjertig.

Modstandere kan pege på, at idéen om, at ethvert menneske er ”herre i eget hus”, det vil i denne sammenhæng sige, at man er fuldt bevidst om motiverne til ønsket om at bede om hjælp til dø, er en illusion. Der kan være mange samtidige grunde bag vore handlinger og ønsker, og ikke alle er os umiddelbart bevidste og tilgængelige. Dybe samtaler med mennesker, der har udtrykt ønske om at dø eller har overlevet et selvmordsforsøg, afslører, at nogle nok har haft et ønske om at slippe for deres lidelser, men også at andre grunde er flettet ind i deres dødsønsker.

Det kan være ønsket om ikke at være en belastning for pårørende, ensomhedsfølelser, følelser af meningsløshed og endda en tanke om ikke at være en økonomisk byrde for samfundet. Det hele samlet i en dyb, tåget følelse af håbløshed. En manglende tro på, at de fysiske og psykiske lidelser kan reduceres i tilstrækkeligt omfang til, at livslyst og livsglæde kan indfinde sig og sejre over mørket.

”Sundhedsarbejdere” med fokus på både fysiske og psykiske lidelser, det være sig social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker, læger, præster, psykologer og mange andre, skal ikke lede længe efter eksempler på mennesker, der har rejst sig fra et sådant mørke og har genfundet deres livslyst.

Oplevelser af, hvilken mægtig kraft udførelsen af ”praktisk barmhjertighed” kan afstedkomme hos medmennesker, der lever under ekstremt smertelige livsvilkår, har stadfæstet forståelsen af, hvor vigtigt det er stedse at træde frem for det lidende menneske som det ”vikarierende håb”.

Håbløshed kan være mere ekstremt smitsomt – værre end covid-19, men enhver sundhedsarbejder må modstå denne smittefare. For sin egen skyld, jovist, men først og fremmest for den andens skyld.

Det evige og uløselige etiske dilemma om, hvorvidt staten skal tilbyde aktiv dødshjælp eller ej, afspejler den virkelighed, at et menneske snarere end at ønske døden kan miste håbet om, at livet med dets ophobning af lidelser kan være værd at leve.

Den mindst ringe løsning er måske, at vi i dén sorgfyldte situation er bedst tjent med at møde en statsansat sundhedsarbejder, der stålsat tror på og er overbevist om, at det er muligt, at livslysten kan bringes til sejr. Og at de professionelle omsorgsgivere derfor, ubetvivleligt, vil gøre alt, der er i deres magt, for at det kan ske. Det er barmhjertighed i livets tjeneste.

Henrik Brogaard er cand.psych.