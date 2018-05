Ja, børn af alvorligt syge kan sikkert blive for tidligt voksne - men det kan også være anderledes kompliceret

Det ville være godt, hvis flere voksne, modne mennesker, der omgås børn eller unge, der har en meget syg mor eller far, prøver at hjælpe dem med at komme videre i livet med færrest muligt varige skader, skriver Berith Bager

I ARTIKLERNE i Liv Sjæl i Kristeligt Dagblad fredag den 11. maj om børn med alvorligt syge forældre står der, at disse børn kan blive for tidligt voksne og også senere tage overdrevet hensyn til andre og dermed tilsidesætte egne behov. Det er sikkert rigtigt, men kan også være anderledes kompliceret.

Uden at blive alt for privat vil jeg sige, at jeg har en erfaring, der ligner omtalte Malene Nielsens, bare af ældre dato, men også med en mor med en lang varig, alvorlig sygdom, der stadig forværredes.

Scleroseforeningen tilråder, at barnet ikke involveres alt for meget og ikke får for mange pligter og for meget ansvar. Men når man, som man jo skal i puberteten, begynder at frigøre sig og leve sit eget liv med egne frirum, kan man også senere udvikle en udpræget skyldfølelse over ikke at have været nok til stede. Måske havde ens mor haft mere brug for én, end man tænkte på dengang? Måske var man for egoistisk?

Kolliderende følelser af kærlighed, tab, vrede, måske had (også mod tilværelsen eller Gud) og eventuelt tilkæmpet ufølsomhed er svære at klare for et barn eller et meget ungt menneske, i hvert fald alene.

Samtidig med at barnet bliver for hurtigt voksent, kan der også være nogle områder, hvor barnet forbliver barn for længe, fordi nogle udviklingstrin ikke er blevet gennemlevet på normal vis.

Men på nogle områder har forholdene nok – heldigvis – ændret sig meget de sidste 50-60 år.

FOR DET FØRSTE er faderen nok meget mere nærværende og har mere psykologisk sans end før og kan hjælpe barnet, hvis han da ikke selv er helt knækket af sorg.

For det andet er der måske flere fornuftige voksne omkring barnet i dag, end der var i den snævre kernefamilies tid.

Dertil kommer dels en større almen psykologisk forståelse, mulighed for psykoterapi, eventuelt adgang til sorggrupper med mere.

Alt dette kan gøre barnet klogere på, hvad der er ”normalt”, det vil sige, hvad andre oplever og har oplevet i tilsvarende situationer, og få det til at forstå, at sorg ikke er én ting, men mange komplicerede, selvmodsigende følelser, der ikke er forkerte.

DET VILLE VÆRE GODT, hvis flere voksne, modne mennesker, der omgås børn eller unge, der har en meget syg mor eller far, prøver at hjælpe dem med at komme videre i livet med færrest muligt varige skader.

Tabet er sket og vil følge én hele livet. Hvor alvorligt det bliver, afhænger naturligvis også af barnets følsomhed eller robusthed. Men måske kan man – med kvalificeret støtte – undgå at udvikle kompliceret sorg.