Henrik Marstal: Kun hvide får lov at have deres hudfarve i fred

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis Sørine Gotfredsen havde været brun eller sort, havde meget i hendes verdensbillede set anderledes ud. Og det ville formodentlig have været lettere at være brun eller sort i dagens Danmark, skriver Henrik Marstal

Sørine Gotfredsens refleksion den 10. juli med overskriften ”Det store fokus på identitet er en af vor tids tragedier” er et eksempel på, hvor vanskeligt det er at navigere i emner, som angår hudfarve. Indlægget argumenterede for, at samtidens fokus på ”de ydre identitetskendetegn” såsom hudfarve er en utidig ”erstatningsreligion”, der bliver sat i stedet for ”den gamle tro på Gud som skaber og opretholder”.

Jeg tror ikke, at Sørine Gotfredsen har tilstrækkelig indsigt i, hvad fænomenet hudfarve egentlig betyder. Det kunne der i hendes tilfælde være gode grunde til: I hvert fald tillader jeg mig at antage, at hun som hvid absolut ingen erfaringer har med at være blevet udsat for racisme.

I så fald har hun livet igennem haft det store privilegium, at hendes hudfarve ikke er blevet opfattet som et problem eller som en hindring for anerkendelse eller accept – tværtimod.

Dermed har den aldrig været noget, hun har behøvet at skulle forholde sig til, fordi den altid er blevet opfattet som neutral.

Og sådan vil det være også fremover: Ingen kommer nogensinde til så meget som løfte et øjebryn over de ydre identitetskendetegn, som angår Sørine Gotfredsen selv.

Men som ikke-hvid er det pr. definition radikalt anderledes. I en dansk sammenhæng bliver det klart, når man på Facebook ser videoerne i den aktuelle ”Tal ud”-kampagne, hvor en række unge og yngre minoritetsdanskere beretter om deres liv i hverdagsracismens skygge.

Der er dermed tale om mennesker, som lige netop ikke har haft mulighed for at kunne udfolde deres virke uafhængigt af deres ydre identitetskendetegn.

Modsat Sørine Gotfredsen har de måttet leve med, at omgivelserne lod deres hudfarve være af større betydning end deres kompetencer eller evner.

Mon ikke disse mennesker alle ville ønske, at deres ydre identitetskendetegn ikke havde givet dem disse hindringer? Og mon ikke de ville ønske, at de havde kunnet få lov til at være i fred for hvide danskeres hverdagsracisme – og dermed leve deres liv uden de dårlige oplevelser, livet som brun eller sort nu engang har givet dem?

Men for Sørine Gotfredsen er brune og sorte mennesker ude i et helt andet ærinde. Det er slet ikke racisme, det handler om – nej, disse mennesker vil bare promovere sig selv netop ved hjælp af deres hudfarve. Vi skal forstå, at de ligefrem dyrker hudfarven som en særlig omstændighed, de sætter i centrum, i stedet for at anse sig selv som alene et resultat af Guds skaberværk.

Logikken i dette ræsonnement er dybt problematisk, ikke mindst fordi Gotfredsen ikke aner, hvorvidt disse mennesker rent faktisk er religiøse. Men det hindrer hende ikke i at konkludere, at de har erstattet deres religion med en sekulært orienteret selvoptagethed baseret på deres hudfarve.

Så når Sørine Gotfredsen hævder, at det store fokus på identitet er en af vor tids tragedier, har hun ret, men på en ganske anden måde, end hun selv lægger op til: Tragedien består ikke i, at brune og sorte lægger særlig vægt på deres hudfarve, men derimod i, at alle andre end hvide stadig ikke kan få lov til at have deres hudfarve i fred.

Hvis det skal ændre sig, kræver det, at hvide, privilegerede meningsdannere som hun selv begynder at forstå, hvad der egentlig foregår i verden lige nu, og hvorfor den brænder.

Tænk, hvis Sørine Gotfredsen havde været brun eller sort. Så havde meget i hendes verdensbillede set anderledes ud. Og det ville formodentlig have været lettere at være netop det i dagens Danmark.

Henrik Marstal er ph.d. og forfatter.