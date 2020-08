Lokalpolitiker: Ja, vi må styrke kristendommens betydning. Men det bør være bredt politisk forankret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Kristendommen har præget vores værdier og traditioner. Det skal vi sætte flere ord på fremover, mener Nikolaj Bøgh (K)

Der har de seneste dage været talt en del om at styrke kristendommen i Danmark, foranlediget af et udspil fra Morten Messerschmidt (DF) og måske også affødt af, at Kristendemokraterne nu igen er blevet opstillingsberettigede, selvom deres dagsorden for mig at se er lidt mere tåget og uklar.

Det er en god og vigtig debat, som andre partier også bør deltage i. For det er helt centralt, at forsvaret af Danmarks kristne værdier ikke bliver til et partipolitisk anliggende og dermed et konflikt-område. Styrkelse af forståelsen for kristendommens betydning for det danske samfund må heller ikke forstås som et trosanliggende, som staten selvfølgelig ikke skal blande sig i, men som en dannelsesopgave, der kommer os alle til gode.

At styrke bevidstheden om Danmarks kristne rødder og kristendommens store indflydelse på mange områder i det danske samfund skal være med til at styrke sammenhold og fællesskab i Danmark, ikke det modsatte.

Mange danskere – navnlig børn og unge – står desværre nu noget famlende over for deres eget kulturelle fundament. Det gælder ikke blot i forhold til kristendommen, men også den stærkt begrænsede viden om dansk historie og vores rødder i europæisk kultur og den klassiske oldtid, som man ofte oplever. Det udspringer først og fremmest af årtiers uddannelsespolitiske forsømmelser, hvor de klassiske dannelsesfag i både folkeskolen og gymnasiet i årenes løb er blevet skåret drastisk ned, og uddannelsespolitikken generelt har fået et åndløst, instrumentelt præg, hvor der mere og mere er blevet fokuseret på den ”læring” (som det hedder med et meget grimt ord), der er umiddelbart anvendelig på arbejdsmarkedet. Og på mange skoler behandles fag som kristendom, historie og oldtidskundskab særdeles stedmoderligt med lærere, der ikke er uddannet i fagene, men hvor de blot bliver ”puttet” ind for at få et fuldt skema til at gå op.

Der er næppe tvivl om, at meget af den rodløshed, stress og helt overdrevne og skadelige fokusering på folks etnicitet, hudfarve, seksualitet og så videre, som vi oplever i disse år, er en direkte følge af et voldsomt dannelsestab i vores samfund, som i høj grad skyldes uddannelsessystemets forsømmelser og en grundlæggende usikkerhed om vores fælles kulturelle fundament. For uanset hvilken herkomst man hver især har, så må vi insistere på, at vi skal kende og forstå det samme kulturelle grundlag som danskere.

Danmark er fortsat et kristent land i mange henseender, og mange ting i vores samfundsopbygning, værdier, traditioner og så videre var utænkelige uden kristendommen.

Vi er også et ærkeluthersk land i den forstand, at vi grundlæggende regner religion for en privatsag og nødig taler om religion, men lader mange værdier og traditioner med rod i kristendommen være underforståede. Det tror jeg, vi skal tænke lidt nærmere over og sætte flere ord på fremover.

Min generation og generationerne efter mig har ikke nødvendigvis fået den grundlæggende oplæring i kristendommen, hverken hjemme eller i skolen, som tidligere var en uudtalt selvfølge.

Derfor har vi brug for at styrke den fælles samtale om vores kultur og det uddannelsesmæssige fundament, som sætter os istand til at stå lidt fastere på jordoverfladen, ikke mindst når det stormer ude fra den store verden.

Nikolaj Bøgh er rådmand i Frederiksberg Kommune for Det Konservative Folkeparti.