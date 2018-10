Jais Nielsen fortjener mere opmærksomhed for sine nyskabende malerier

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

FOR 100 ÅR SIDEN blev der i København udstillet et maleri, som vakte opsigt, og som stadig betragtes som et hovedværk, da det var med til at udtrykke en moderne retning i dansk kunst og i særlig grad den kubistiske. Maleriets titel er ”Afgang!”. Det er malet af den alsidige kunstner Jais Nielsen (1885-1961) og var udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918.

Maleriet, der tilhører Fuglsang Kunstmuseum, ses ofte gengivet i lærebøger om kunst, litteratur og historie, da det markerer tidsånden efter Første Verdenskrig. På det kubistiske maleri haster to fortravlede mennesker med håndbagage ud på en banegårdsperron, hvor et tog (damplokomotiv) er klar til at køre. Den ene holder bebrejdende et ur op for den anden. De er tydeligvis sent på den. Der er afgang! – og det med udråbstegn.

Tiden er vigtig for dem og en vigtig dimension i billedet. Motivets fokus er på tid og fart, som ved Første Verdenskrigs slutning var med til at bevæge mange moderne kunstnere i retning af kubismen med påvirkning af futurismen. Futurismen var netop kendetegnet ved i alle kunstformer at hylde farten og den moderne verdens teknik, nærmest som et skønhedsideal.

I 1911 var Jais Nielsen som ung kunstner flyttet til Paris. Her opholdt han sig til 1914, hvor han blev tvunget til at flytte hjem til Danmark på grund af krigens udbrud. Opholdet i Paris fik afgørende betydning for Jais Nielsen. Han tilbragte årene sammen med andre danske kunstnere og forsøgte sig med et bohemeagtigt liv på Montmartre og i latinerkvarteret. Han blev påvirket af de nyeste tendenser inden for kunsten ved mødet med Picasso, Braque, Matisse og Léger.

Jais Nielsen var en af de sidste unge kunstnere, som blev uddannet hos Kristian Zahrtmann. Han lærte meget af sin læremester, men valgte at gå i en anden retning efter opholdet i Paris. Hjemme i København fortsatte han sin særlige kubistiske stil, men efter et ophold i Italien engang i 1920’erne vendte han mere og mere tilbage til at arbejde med et naturalistisk maleri.

Jais Nielsen fik spændende opgaver med kirkeudsmykninger, blandt andet glasmosaikker i Flintholm Kirke i København og Vor Frelsers Kirke i Vejle. Han fik også mulighed for at arbejde med murmaleriets krævende udfordringer, da han fik til opgave at udsmykke trappegangen på Sankt Elisabeths Hospital, som nu hedder Amager Hospital.Jais Nielsen var syv år om at færdiggøre udsmykningen, og det endelige arbejde med de 350 kvadratmeter freskomalerier stod færdigt i 1935. Freskerne i det tidligere katolske hospital omhandler den hellige Elisabeths legende og skildrer hendes gode gerninger og dramatiske liv. I årenes løb havde den daglige brug af hospitalet påvirket malerierne, der ikke længere fremstod i klare farver, men mørke, tilsmudsede og ramponerede. Takket være Ny Carlsbergfondet, som har finansieret en gennemgribende renovering, står freskomalerierne atter smukt i de oprindelige og klare farver.

Vil man se en anden stor udsmykningsopgave, som Jais Nielsen har præsteret, kan man besøge Frederiksberg Rådhus, hvor et meget stort, tredelt freskomaleri med historiske motiver sætter sit præg på rådhussalen. De tre felter fortæller hver deres historie om bydelen.

Jais Nielsen var en spændende og nyskabende kunstmaler, som fortjener mere opmærksomhed. I dag huskes han mest for sine keramiske værker. Ud af en klump ler skabte han værker, der sammen med valg af glasur og brænding kom til at stå som noget af det fornemmeste, der er frembragt herhjemme.

Jais Nielsen har to kunstneriske sider i sin keramik. Den rent dekorative udfyldning af flader på fade og skåle og den plastiske i fri skulpturel udformning med figurer og figurgrupper eller i relief på vaser og krukker. Jais Nielsens keramiske arbejder er udført i lertøj og stentøj, hvor det sidste – som han foretrak – er karakteriseret ved en hårdere brænding ved meget høje varmegrader, der sammen med den valgte glasur giver et kraftfuldt resultat.

Langt hovedparten af motiverne på Jais Nielsens keramik er bibelske scener og skikkelser fra både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente som eksempelvis Adam og Eva, Moses, Samson og løven, Maria med barnet, den barmhjertige samaritaner, Kristi opstandelse og de fire evangelister.

Dybden og arten af Jais Nielsens religiøse engagement er vanskeligt at få indtryk af på grundlag af kunstnerens få udtalelser om emnet. Det nærmeste er tilsyneladende i et interview fra 1945, hvor han siger:

”Jeg er opdraget i et meget religiøst hjem – og for at lave religiøse arbejder, der virker ægte, skal de være følt af den, der udfører dem.”

Det vil således være naturligt at lade de utallige arbejder med bibelske motiver tale for sig selv, tale til beskueren og give et muligt svar på, hvorfor Jais Nielsen ofrede så megen tid og energi på – og fandt sig tilpas i – denne motivkreds. På keramikmuseet Clay i Middelfart er der i perioden den 13. oktober 2018 til den 28. april 2019 en særlig udstilling om Jais Nielsens enestående keramiske livsværk.

Lars Erik Andersen er cand.jur. og cand.mag.