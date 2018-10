Debattør: Der mangler reformvillige muslimer i debatten

Islam bliver ved med at have problemer med at lade muslimer sameksistere. Der er brug for, at troende muslimer reformerer islam, mener den bogaktuelle dansk-iranske debattør og forfatter Jaleh Tavakoli

HUN BLEV FØDT I IRAN i årene efter revolutionen, hvor præstestyret kom til magten, men blev som niårig familiesammenført med sin far, der var politisk flygtning i Danmark. Selv har hun aldrig været troende. Tværtimod er kritikken af islam blevet hendes levevej som debattør – og nu også som forfatter.

36-årige Jaleh Tavakoli kæmper en indædt kamp for at lade sin stemme blive hørt og for at rejse sin kritik af en islam, hun mener har fået lov at stå uimodsagt alt for længe. Det forsøger hun med sin nye bog, ”Islams offentlige hemmeligheder”, som hun egenhændigt udgiver i dag den 10. oktober på verdensdagen mod dødsstraf.

”Jeg føler mig som det lille barn i kejserens nye klæder, når jeg cirka 1400 år efter islams tilblivelse kan fortælle noget nyt om en religion, der ikke er blevet moderniseret,” forklarer hun.

I bogen fremsætter hun en kritik af det, hun med egne ord kalder ”mainstream-islam”. Det er en fællesbetegnelse for islamisme og jihadisme, bogstavtro religiøs praksis. Det er netop udbredelsen af denne mainstream-islam, som betyder, at islam set med hendes øjne i dag har et problem med demokrati og fredelig sameksistens.

Hvad er dine egne erfaringer med islam?