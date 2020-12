Jeg er 82 år gammel. Men jeg stiller mig gerne bagerst i køen til at blive vaccineret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Hvem er svækket nok til coronavaccinen?”, stod der i Kristeligt Dagblad den 28. november. Jeg er født i 1938. Jeg er sund og rask, dyrker hård fitness tre gange om ugen og cykler mellem 20 og 30 kilometer to gange. Jeg oplever mig ikke som svækket nok til at modtage corona-vaccine i første runde.

Debatten om prioriteringen har fundet sted mellem sundhedsmyndighederne i et stykke tid, og det ser ud til, at risikogrupper, herunder gamle, som jeg hører til, skal have vaccine blandt de første grupper. Og det er jeg uenig i. Jeg er træt af ikke at blive hørt. Ældre (jeg foretrækker at blive kaldt gammel, for det er det, jeg er) er ikke en antikvarisk kuriositet. Se dem dog i øjnene og spørg til, hvad der rører sig i dem, var overskriften på et debatindlæg af Michelle Skov Karantonis den 2. december.

Jeg vil gerne høres i debatten om corona-vaccination. Den 75-årige filosofiprofessor Klemens Kappel udtalte i et interview allerede den 7. maj her i avisen: ”Den gamle skal vige pladsen for den unge mand (jeg tilføjer kvinder), om så det gælder livet eller adgangen til mere banale ydelser i sundhedsvæsenet.”

Jeg stiller mig gerne sidst i køen ved siden af Klemens Kappel og viger gerne pladsen for yngre mennesker i uddannelses- og arbejdslivet, de mennesker, der arbejder i sundheds- og socialsektoren, når det drejer sig om corona-vaccination. De mennesker, der samfundsmæssigt er nødvendige for, at Danmark kommer bedst muligt gennem coronapandemien på kort sigt og på langt sigt. Det er vi gamle ikke, og vi er tilsyneladende heller ikke i den gruppe af borgere, der smitter mest og bliver smittet mest. Det er de unge, og derfor synes jeg, at de skal have tilbudt vaccine før vi gamle.

Jeg vil gerne vente med at blive prikket i skulderen til et stykke ind i næste år og måske endnu længere. Jeg vil også gerne vente, fordi der måske til den tid er en billigere og mere hensigtsmæssig vaccine for os gamle. Men jeg er rede til at ændre holdning, hvis der kommer skudsikre argumenter fra sundhedsmyndighederne om, at det er nødvendigt, at jeg bliver vaccineret i første runde af hensyn til samfundets generelle bekæmpelse af covid-19. Så gør jeg det med glæde.

For mig er debatten også et etisk og filosofisk spørgsmål, men indtil nu synes jeg, at dette aspekt er trængt for meget i baggrunden i de udsagn, der er kommet frem i prioriteringsspørgsmålet angående corona-vaccinen, men også i diskussionen om adgang til sundhedsydelser generelt. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi gamle og de ældre, her tænker jeg på kvinder og mænd mellem 65 og 80 år, bliver hørt om, hvad der rører sig i os i diskussionerne om corona-vaccinationen og sundhedsydelserne generelt, og at det ikke kun er de forskellige organisationers ansatte, der udtaler sig på vores vegne. Vi skal høres, og det kan for eksempel ske i organisationer som Ældre Sagen.

”Hvert eneste dødsfald er en tragedie,” sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i april. Jeg er af den holdning, at det ikke gælder for os gamle. Et gammelt menneskes død kan volde sorg og savn, men det er ikke en tragedie. Når man som jeg har levet i snart 83 år, har man fået sin mageløse part af livet.

Jeg vil gerne slå fast, at jeg er glad for livet. Jeg arbejder stadig. Jeg laver projekter for forældreløse børn og andre dårligt stillede børn og unge i Uganda, Zimbabwe og Kenya. Hvis ikke coronaen havde sat en stopper for det, ville jeg have besøgt mine fem plejebørn i Uganda. Det er en del af mit livs vilkår, at jeg ikke kan det for tiden. Men jeg ser frem til, at det kan ske igen, når vi gamle, ældre og unge i fællesskab har fået bekæmpet covid-19 og kan vende tilbage til en mere almindelig, men uden tvivl meget ændret tilværelse.