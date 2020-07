Sygeplejerske: Jeg er ikke overrasket over, at ældre ydmyges i plejen

De kommunale ledere skal gå forrest, og sammen med medarbejderne formulere og skabe nogle gode og trygge rammer for vores ældre, der ikke længere kan selv, mener skribenten

For mig som sygeplejerske kommer det desværre ikke som nogen overraskelse, at et stakkels ældre og sagesløst menneske bliver udstillet og ydmyget på det groveste. Det er i forskelligt omfang dagligdag for mange af de næsten 200.000 ældre, som i dette land er afhængige af hjælp fra sundhedspersonale.

Nu peger flaskehalsen på kommunen, og den nærmeste leder er afskediget. Men jeg tror ikke, det løser problemerne. Dels fordi de vel ikke har orkestreret disse frygtelige pinsler for den stakkels ældre dame, eller fordi det handler om økonomi og travlhed. Det her handler om noget så gammeldags og dog alligevel så nutidigt som etik, moral og ordentlighed.

Koordinater for et godt og respektfuldt arbejdsmiljø, som desværre ikke altid når helt ud til den menige medarbejder. Det vil sige, det kommunale værdikompas består ukommunikeret og inaktivt samtidig med, at fagforeningerne på den anden side er stormestre i at offergøre deres medlemmer, hvilket i kombination kan efterlade os medarbejdere med en mangel på fokus og lyst og forståelse for at tage ansvar, ikke blot for os selv, men for de svage ældre, vi har ansvar for.

De kommunale ledere skal gå forrest, og sammen med medarbejderne formulere og skabe nogle gode og trygge rammer for vores ældre, der ikke længere kan selv. Men at få sat realistiske ord og handlinger på det kommunale udgangspunkt om, hvordan man opfører sig, når man har et så stort tillidserhverv, som det er at have ansvar for et andet menneskes periodevise omsorg, livskvalitet, tillid og tryghed, er desværre noget, som ikke har fået prioritet, og som halter overordentligt meget ude i primær pleje.

Og det samme gør sig gældende, når man ser på fagorganisationernes flakkende blikke, når talen falder på andet og mere end dårlig løn og ringe arbejdsmiljø. Og den cocktail er livsfarlig for vores ældre.

I primær pleje er der et himmelråbende behov for at få etableret ejerskab, for opgaven, for egen udvikling og for arbejdspladsen. Og der er et himmelråbende behov for, at man som medarbejder oplever at kunne være stolt over sin egen indsats, sin arbejdsplads og de resultater, man sammen med sine kolleger leverer. Men for at kunne nå dertil, er det nødvendigt at blive medinddraget og sammen få diskuteret rammerne for ordentlighed, etik og moral, uanset hvor man i det etablerede hierarki befinder sig.

Et ejerskab, som kan stå stærkere, hvis det bakkes op af dels samfundets solide søjler generelt, men også af de respektive fagforeninger. Jeg tænker på, hvad der ville ske, hvis man som fagorganisation tjekkede vindpilen lidt oftere og lod sig, med positivt fortegn, rive med og dermed støtte de mange spændende processer, der er i at etablere en værdibaseret arbejdsplads. Aktiviteter, som aldrig vil kunne stå alene i forebyggelsen af omsorgssvigt og vanrøgt, men som ville kunne bidrage betydeligt til, at man som organisation, medarbejder og menneske forhåbentlig bliver mere bevidst om sit ansvar og dermed er med til at skabe begrundet tryghed, så pårørende ikke behøver at føle sig presset ud i brug af ulovlig overvågning, fordi de med god grund er utrygge for, hvad der foregår. Om ikke andet så er det vel værd at prøve.

Jill Trolle er sygeplejerske og direktør i Trolle Care og medlem af bestyrelsen for DI, Dansk Sundhed og Velfærd.