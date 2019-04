Jeg er socialliberal - men jeg er kommet frem til, at pengene befinder sig bedst i statens lommer

JEG ER SOCIALLIBERALT sindet. Alligevel, eller måske netop derfor, er jeg kommet frem til, at pengene – i hvert fald en hel del – befinder sig bedst i statens lommer i disse år. Det kan lyde paradoksalt og kræver selvfølgelig en forklaring. Første del af den forklaring handler om, at man i dag taler om, at vi lever i den ”antropocene” tidsalder. Betegnelsen stammer oprindeligt fra geologien og bruges til at forklare, at mennesket i dag er den primære årsag til forandringer på Jordens overflade. Derved menes, at Danmarks landskab er formet af de spor, som isen efterlod, da den trak sig tilbage efter sidste istid, men nu mener man så, at det i dag er mennesket og dets aktiviteter, som primært bestemmer forandringer på Jordens overflade.

Anden del handler om liberalismens frihedsforståelse, som jeg vil hævde er fælles for langt de fleste danskere uafhængigt af deres politiske standpunkt i øvrigt. Liberalismen forstår nemlig frihed som den enkeltes ret til at gøre, som vedkommende har lyst til, så længe vedkommende blot overholder et givent lands love, og så længe vedkommende ikke skader andre.

Det er dette med ikke at skade andre, der for mig at se er blevet det springende punkt i dag. Da det liberalistiske frihedsbegreb blev udviklet, mente man nemlig med ”at skade andre”, at man i det konkrete jeg-du-møde ikke måtte gøre noget, som gjorde det umuligt for den anden at udleve sin frihed. Alle mulige handlinger, der ikke umiddelbart skadede eller hæmmede den anden, blev og bliver derfor også anset for at være legitime handlinger, for eksempel at køre en søndagstur ud i det blå med familien eller tage på en weekendtur til Barcelona.

Sagen er nu bare, at vi efterhånden godt ved, at enhver afbrænding af fossile brændstoffer skader alle de andre, og helt konkret fører vandstandsstigningen i verdenshavene til, at mennesker bosat i lavtliggende regioner på Jorden muligvis bliver nødt til at migrere. Det er jo et kraftigt indgreb i den enkeltes frihed, og derfor er min køretur og min flyvetur også med til at skade andre – blot ikke i et én til én-forhold. Som liberalist er man derfor også i dag nødt til at tænke helt anderledes omkring frihed, end man tidligere har gjort.

Det er man, fordi vi i dag ved, at Jordens mennesker er så forbundet, at jeget ikke kan nøjes med at bruge sine øjne til at vurdere, om det skader andre, for selv på en køretur en tidlig morgentime på en ellers øde markvej i Vestjylland er jeget forbundet med alle andre mennesker. Derfor er vi også nødt til at få videnskaben til at fungere som vores forlængede øjne og hjælpe os med nogle ret komplekse regnestykker, som på den ene side helt grundlæggende handler om, hvad Jordens kapacitet er inden for områder som energi, mad og så videre, og på den anden side en vurdering af, hvor stor en del af denne kapacitet, jeg som jordbo må bruge, uden at det går ud over andres frihed – både blandt dem, der allerede er født, og de endnu ufødte.

Derved er vi så fremme ved, hvorfor jeg som socialliberalt sindet mener, at mange penge har det bedst i statens lommer i disse år. Som det gerne skulle være fremgået, har indsigten i alle handlingers forbundethed nemlig gjort det tydeligt for mig, at individets handlinger skader mange flere, end det kan registrere med det blotte øje. Som socialliberal, der ikke ønsker at hæmme andre mennesker i deres frihed, må jeg derfor også acceptere, at mit eget handlerum i disse år er meget indskrænket.

Omvendt: Jo mere bæredygtigt, menneskene kan producere deres fornødenheder, jo mere udvides mit handlerum igen, for bæredygtig produktion betyder, at mine handlinger ikke behøver at skade de andre. Sagen er blot, at udviklingen af bæredygtige produktionsformer ikke kommer af sig selv. I stedet kræver det massive satsninger i forskning, udvikling og omlægning. Og eftersom vi på nuværende tidspunkt må konstatere, at markedet ikke selv har sørget for denne omlægning, ja, så vil jeg som god socialliberal insistere på, at det, der i disse år sikrer bedst plads til mig og min individuelle frihed, er en stat med lommerne fyldt med penge til forskning og udvikling i bæredygtighed, så jeg kan få et frihedsrum tilbage, inden for hvis grænser jeg ikke skal bekymre mig om at skade andre.

Morten Ziethen er lektor i anvendt filosofi.