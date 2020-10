Læser: Jeg har altid frygtet at miste min far. Mit fundament blev revet væk, da han døde

Jeg følte mig alene med min sorg. Der var ikke andre, der havde mistet lige præcis dén relation, jeg havde med min far, skriver pædagog Mette Søndergaard Kowalski

Jeg er 45 år og mistede min 73-årige mor ret pludseligt lige inden julen 2019. Hun havde boet på plejehjem i 10 år på grund af begyndende demens. Så på en måde havde jeg mistet hende langsomt. Tre uger efter fik min 78 år gamle far konstateret cancer i hjernen, og han døde denne sommer. Min far har altid været min trygge base. Det kom som et chok. Det er uvirkeligt, at de ikke er her mere.

Camilla Holmgaard Johnsens debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 12. oktober ramte mig dybt. Jeg står lige midt i det – forældreløs, ”den næste i rækken”. En følelse af ikke at have ”tag over hovedet”. Jeg genkender mig selv i formuleringen om, at det kun var mig, der havde den relation til min far. Vi havde noget særligt sammen – en gensidig forståelse. Han var min faste klippe. Vidne til mit liv. Noget af det værste, der kunne ske, skete. Jeg har altid frygtet at miste min far. Nok fordi han altid har haft en særlig plads i mit liv. Det var mit fundament, der blev revet væk. Noget af det, jeg savner allermest, er hans krammere, at forsvinde dybt ind i hans varme favn, hvor alt er trygt. Duften af ham, duften af tryghed, duften af far.

Nogen ville nok sige, at det handler om at blive voksen. Det gør det måske også, men det handler også om at erkende, at der er en lille pige indeni, som er ked af det, fordi hun har mistet sin far. Jeg tror, det er vigtigt at erkende dette for at komme videre.

Videre til hvad? Eller måske nærmere at acceptere, at det er sådan, det er nu. Og at det er okay at være ked af det. Det skal ikke undertrykkes, gemmes væk eller glemmes. Som jeg læste i bogen ”It’s Ok That You Are Not Ok” af Megan Devine (2017): ”Sorg er ikke et problem, der skal løses, men en erfaring, der skal bæres.” Måske er man først rigtig voksen, når man erkender og accepterer, at man også rummer et barns sårbarhed.

Jeg følte mig alene med min sorg. Der var ikke andre, der havde mistet lige præcis dén relation, jeg havde med min far. Dagene efter hans død var ikke så slemme, der var præst, bedemand, bisættelse, oprydning af hus med mere. Men bagefter, da alt blev stille, ramte sorgen mig. Jeg havde ondt i hjertet. Fysisk ondt, som da jeg havde mistet min mor. Jeg er glad for, at jeg bare fik grædt det hele ud. Det er blevet ”nemmere”. En forståelse af, at de ikke er her mere. Sorgen glider ind og ud af mit liv. Den er ved at blive en erfaring. Mit liv fortsætter.

Min far fortalte mig, at da jeg var spæd og lå i min vugge ved siden af hans seng, stak han sin hånd ned til mig og mærkede min lille hånd, som greb fat om hans finger. Det tænkte jeg tit på, da han lå der på dødslejet, og jeg holdt ham i hånden. Jeg satte også ord på det over for ham.

Jeg holdt også min mor i hånden, da hun døde. Efterfølgende havde jeg en stor følelse af styrke i mig, at jeg havde været i stand til at berolige min mor, da hun skulle dø. Jeg følte, jeg kunne klare alt. Lige indtil den 6. januar, hvor jeg fik beskeden om min fars sygdom. Jeg blev skudt tilbage. Mit fundament vaklede.

Mine børn er heldigvis fire og seks år, så de vil kunne huske mine forældre, og min mand hjælper os til at huske de gode minder om dem. Jeg er taknemmelig for selv at være blevet forælder. Det sætter tingene i perspektiv. At være noget for dem. Det var hårdt at skulle være mor, samtidig med at jeg havde mistet min ene forælder og nu stod over for at skulle miste den anden også. Jeg var ikke igennem sorgen over tabet af min mor. Det er, som om jeg aldrig har mærket det. Min fars død overskyggede det. Efter at der er faldet mere ro på min reaktion på min fars død, er der kommet mere plads til også at mærke savnet af min mor.

Jeg har to storebrødre, som er de eneste, der har været igennem det samme som mig, mistet lige præcis de to mennesker, som var vores forældre. Jeg er så glad for at have dem i mit liv. De er de to sidste, som er vidner til mit liv helt fra begyndelsen.

Vi skal hylde livet, lyset, glæden, de små øjeblikke, minderne, grinene og huske på, at vores forældre lever videre i os og i vores børn. Jeg tager roen, styrken og trygheden fra min far videre med mig. Når man mister, mærker man omfanget af kærligheden.

Mette Søndergaard Kowalski er pædagog.