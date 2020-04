Jeg har en sund livsstil, men er ikke glad

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg kan genkende mig selv i statistikkerne af unge kvinder, som mistrives, men jeg ser ingen sammenhæng mellem det og min livsstil

Ja, vi unge i Danmark er privilegerede, det vil jeg på ingen måde prøve at underkende. Vi er født med mange muligheder i livet, så hvorfor mistrives vi? Ifølge Freja Schloss’ kronik i Kristeligt Dagblad den 23. marts skyldes det, ”ikke bare præstationssamfundet, men også at vi har placeret unge i en ’slikbutik’ med dårlig kost, for lidt motion og søvn, som de bliver syge af at være i”.

Jeg kan desværre alt for godt genkende mig selv i statistikkerne af unge kvinder, som mistrives, men jeg ser ingen sammenhæng mellem det og min livsstil. Jeg giver hende ret i, at det for nogle unge kan have en indflydelse, men jeg mener, at hun forsimpler et komplekst svar. Hvis Freja Schloss’ hypotese var sand, at den sunde livsstil har så stor en indflydelse, ville jeg sidde på en lyserød sky lige nu. Det gør jeg desværre ikke. Så sent som i går havde jeg et angstanfald, og det første, jeg gjorde her til morgen, var at bestilte en ny tid ved psykologen.

Jeg motionerer ofte, får frisk luft hver dag, sover otte timer hver nat, spiser sjældent junkfood og følger hverken modeller eller influencere på de sociale medier. Hvad mere skal jeg gøre? Skal jeg spise endnu sundere, træne endnu mere og helt lukke min Instagram-profil?

Ligger ansvaret slet ikke hos mig, men derimod mine forældre? Er det mine forældres opdragelse – eller mangel på samme – som gør, at jeg har det sådan?

Jeg kan på ingen måde genkende det billede, som Freja Schloss tegner af nutidens forældre. Jeg har hele min barndom fået tudet ørerne fulde af, at jeg skulle ud og have frisk luft og motion. Jeg er også opvokset med begrænset skærmtid, og konflikter er ikke blevet droppet for den gode stemnings skyld.Hvad er problemet? Hvorfor er jeg ikke glad, når jeg gør, som sundhedseksperterne siger, at jeg skal? Det er et spørgsmål, som jeg ofte har stillet mig selv, men jeg har endnu ikke fundet det endegyldige svar. Måske fordi der ikke er noget? Eller måske fordi der er så mange?

Er det, fordi vi lever i en tid, hvor vi har for mange valg, og frygten for at fortryde lammer os? Er det, fordi vi mangler et sikkert fundament i en tid, hvor selv vores køn er noget, som vi selv kan vælge? Er det, fordi vi lever i en sammenligningskultur, hvor vi vil have fitnessbloggerens krop, nørdens gode karakter og skuespillerens smukke ansigt, og vi helt glemmer, at de heller ikke har hinandens kvaliteter? Jeg ved det ikke, men én ting er sikker: Svaret er komplekst og kan ikke blot findes i statistikker om vores livsstil.

Emilie Langvad Amorsen er au pair i Paris.