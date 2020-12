Tilde sidder i kørestol og har brug for hjælp til det meste: Alle har ret til seksualitet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Tilde Kristensen har cerebral parese og sidder i kørestol. "Alle har en seksualitet og har ret til en seksualitet," skriver hun. "Spørgsmålet er bare, hvordan man skal tale om det"

Min krop vil ofte ikke, som jeg vil. Jeg har cerebral parese og sidder derfor i kørestol. Derfor har jeg brug for hjælp til det meste. Vi har alle forskellige kroppe. Nogle har lange ben, andre kan ikke bruge deres ben. Nogle har lige kroppe, andre har en skæv krop. Fælles for alle kroppe er, at vi har ret til lige lyst. Problemet er, at der ikke er nok fokus på dette område.

Kan det være rigtigt, at man ikke ved, hvordan man skal gribe handicap og sex an? Kan det være rigtigt, at man ikke tør tale med sine assistenter om det følelsesmæssige og praktiske? Kan det være rigtigt, at man ikke ved, hvordan man skal tale med en person med funktionsnedsættelse om sex og kærlighed?

Det mener jeg ikke. Alle har en seksualitet og har ret til en seksualitet. Spørgsmålet er bare, hvordan man skal tale om det. Det er svært for mig at tale om, da jeg nogle gange føler mig fremmed i egen krop. Jeg tænker, der også er andre med handicap, der føler, at de er et hylster, der bare skal plejes. Det er vigtigt at føle ejerfornemmelse over egen krop. Du har en krop, også selvom du skal hjælpes til at bruge den. Der er ingen mennesker, der har en dysfunktionel krop. Det er noget, jeg stadig arbejder med, selvom det er blevet bedre.

Hvordan skal man forholde sig til sex, og hvad der føles godt i ens krop, hvis man ikke er blevet spurgt om, hvilket tøj man gerne vil have på, eller hvordan man gerne vil vaskes? Det er vigtigt at blive spurgt om, hvis man ikke selv har modet til at udtrykke sine behov.

Vidste du, at fysisk handicap ikke har særlig stor indflydelse på, om du er i et parforhold eller ej? At 42 procent af mennesker med psykisk handicap ikke har noget sexliv, og at 33 procent af mennesker med et fysisk handicap ikke har et? Det gælder kun 13 procent af mennesker uden handicap. 70 procent af mennesker uden handicap er meget tilfredse med deres sexliv. Det gælder kun 37 procent af mennesker med psykisk handicap og 47 procent med et fysisk handicap. Et psykisk handicap øger sandsynligheden for, at du er single.

Personalet på bosteder eller hjælpere må gerne hjælpe med det seksuelle, men det ikke sikkert, de ved hvordan eller føler sig trygge ved det, og man kan heller ikke påtvinge dem det. Helt konkret er der nogle paragraffer i serviceloven, som sikrer hjælp til det seksuelle. Loven påbyder, at der skal gøres en særlig indsats for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, også når det gælder borgerens seksualitet. Folk skal have hjælp, fordi de har ret til at få hjælp, ikke fordi de er krævende.

Jeg ønsker, at alle uanset funktionsniveau får ret til seksualundervisning.

Jeg håber på, at flere forskellige kroppe bliver repræsenteret i det offentlige rum. Jeg tror på, at vi gennem samtale og oplysning kan skabe et samfund, hvor vi har lige ret til lyst.

Tilde Kristensen er elev på Egmont Højskolen og medlem af seksualitet-udvalget i Sammenslutningen af unge med handicap.