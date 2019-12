Jeg skammer mig. Vi spænder ben for kørestolsbrugere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi skal have en ny virkelighed for kørestolsbrugere i Danmark, så de ikke bliver sat uden for det sociale fællesskab, skriver journalist

JEG SKAMMER MIG over, at man ikke har lige muligheder for at nyde en koncert, en fodboldkamp og et teaterstykke, blot fordi man ikke kan rejse sig op og gå på sine to ben. Vi burde være et foregangsland, hvad angår tilgængelighed for kørestolsbrugere, men der er langt igen.

Forestil dig, at du er til en koncert på et stort spillested, og når du skal vende snuden hjemad, og alle andre tager trappen ned til gadeplan, så må du stille dig i en alenlang kø og vente på den ene elevator, der er stillet til rådighed. Og den rampe, der logisk set burde være anlagt, er der ikke fundet plads til. Det er virkeligheden for Jette, når hun besøger Royal Arena, der i øvrigt er bygget i 2017.

Forestil dig, at du skal ind og se et teaterstykke med dine børn. De kan sætte sig på stolerækkerne, men du bliver placeret i et hjørne op ad en brandslukker bag en stolpe. Så kan du se stykket ved at dreje dit hoved skarpt til venstre. Det er virkeligheden for Birgitte, når hun besøger teatret Aveny-T.

Forestil dig, at Kashmir skal spille genforeningskoncert. Du ved, du skal være hurtig på tasterne for at skaffe billetter. Men du kan ikke bestille billetterne på nettet som alle andre. Du må ringe ind til billetkontoret og vente og vente og vente, mens alt bliver booket. Det er virkeligheden for Paul.

Forestil dig, at du skal på udflugt i byen, men du kan ikke komme med metroen, for der er lagt grus hele vejen til elevatoren. Det er virkeligheden for Annette på en spritny metrostation på Nørrebro.

Vi skal have en ny virkelighed for kørestolsbrugere i Danmark, så de ikke bliver sat uden for det sociale fællesskab.

Det gør ondt at opleve, at mine venner konstant møder benspænd på deres vej. Det er gene nok at sidde i kørestol, så hvorfor skal vi gøre det endnu sværere for kørestolsbrugere at gøre noget så menneskeligt som at bevæge sig uden for hjemmet?

Dette er et opråb til danske sportsarenaer, teaterscener, biografer og offentlig transport. Der skal være bedre forhold for kørestolsbrugere i Danmark.

Lars Sinius Bjørkman Brolev er journalist.