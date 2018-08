Jeg tror også på far, mor og børn - men jeg fordømmer ikke alternative familieformer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

kære Asbjørn Asmussen og Indre Mission, jeg tror også på familien og på far, mor og børn som et bærende element i vores samfund. Men samtidig anerkender jeg også, at der findes andre familieformer i dagens Danmark end den kernefamilie, som både Asbjørn Asmussen og jeg selv er opvokset med, skriver Christian Borrisholt Steen i et svar til Indre Missions kommunikationschef

DEN 18. AUGUST havde kommunikationschef i Indre Mission Asbjørn Asmussen et indlæg her i avisen, hvor han blandt andet forsvarer Indre Missions syn på kernefamilien ved at skyde undertegnede nogle holdninger i skoen, som jeg aldrig har haft.

Asmussens indlæg er et svar på mit tidligere indlæg den 14. august, hvori min hovedpointe var, at vi sjældent varetager et barns tarv ved at stemple dets forældre som forkerte. I den forbindelse skrev jeg om en oplevelse fra mine unge år i Hirtshals, hvor der til et møde i missionshuset blev sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt man skulle ønske tillykke, når et ugift par fik et barn sammen.

Det glæder mig, at også missionsfolk som Asbjørn Asmussen blander sig i samfundsdebatten. Men kæden hopper desværre af, når han bruger mine oplevelser i Indre Mission i Hirtshals til at beskylde mig for at støtte tanken om kønsneutrale ægteskaber. Asmussen har åbenbart ikke ulejliget sig med at læse nogle af mine tidligere debatindlæg, for så ville han vide, at jeg på ingen måde går ind for kønsneutralitet eller den såkaldte queer-ideologi, hvor køn alene betragtes som en social konstruktion og altså ikke noget, der er biologisk betinget.

I mit arbejde i Det Etiske Råd har jeg eksempelvis altid været stor modstander af det såkaldte juridiske kønsskifte, som den daværende SR-regering fik indført i 2014. I den forbindelse skrev jeg for eksempel sådan her i en fælles kronik sammen med Lene Espersen (K):

”Vi frygter, at det juridiske kønsskifte og det kønsløse samfund i det hele taget vil medføre en tiltagende opløsning af normer og roller, som i sidste ende faktisk har grundlæggende betydning for familiernes og samfundets måde at fungere på.”

Asmussen skriver videre: ”I Indre Mission sætter vi ægteskabet højt. Vi tror på familien – far, mor og børn – som et bærende element i vores samfundsorden.” Det er da svært at være uenig i. Igen må jeg bare sige, at Asmussen tilsyneladende ikke har læst ret meget om, hvad jeg egentlig mener, inden han valgte at fare i blækhuset.

Eksempelvis skrev jeg her i Kristeligt Dagblad i forbindelse med Folketingets behandling af forslaget om juridisk at ligestille medmødre med fædre, at selvom jeg støtter forslaget, er det alligevel min helt grundlæggende holdning, at ethvert barn som udgangspunkt har ret til at have både en far og en mor. Min begrundelse herfor var – og er – at barnet har brug for rollemodeller af forskelligt køn for at kunne opbygge en identitet og udvikle en personlighed, der kan ruste det til det familieliv, som de fleste børn trods alt stadig vil komme til at indgå i senere i deres voksenliv. Det synspunkt har jeg svært ved at forestille mig, at Indre Mission og Asbjørn Asmussen kan være uenige i.

Så, kære Asbjørn Asmussen og Indre Mission, jeg tror også på familien og på far, mor og børn som et bærende element i vores samfund. Men samtidig anerkender jeg også, at der findes andre familieformer i dagens Danmark end den kernefamilie, som både Asbjørn Asmussen og jeg selv er opvokset med.

Da jeg valgte at støtte politikernes forslag om at ligestille medmødre og fædre, var det ikke, fordi jeg havde noget ønske om at fremme alternative familieformer på bekostning af den traditionelle kernefamilie. Men jeg valgte at støtte ligestillingen på dette område af hensyn til barnets tarv, og fordi jeg havde – og stadig har – et stærkt ønske om, at alle børn skal have de bedst mulige betingelser for kærlighed og omsorg under deres opvækst.

Christian Borrisholt Steen er foredragsholder og tidligere medlem af Det Etiske Råd.