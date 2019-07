Jeg vil gerne give min datter lommepenge. Men hvad skal jeg bruge en bank uden penge til?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Mor til 6-årig villle gerne give sin datter lommepenge, men banken havde ingen kontanter. De opfordrede i stedet til at bruge MobilePay - men man kan ikke give sin seksårige en mobiltelefon, så hvad gør man så?

FØR JEG TOG PÅ FERIE, slog jeg et slag ind omkring min lokale afdeling af Jyske Bank. Ved skranken bad jeg om at få udbetalt 200 kroner i 20’ere. Det var tanken, at den yngste skulle have lommepenge, mens vi var på camping, så hun kunne lære lidt om nytteværdien af at hjælpe til, vaske op med videre, og for veludført arbejde modtage en 20’er, som så straks kunne omsættes til en is i boden.

Min idé bliver straks skudt ned af den ellers søde dame bag skranken: ”Vi har ikke nogen penge liggende i banken. De skal bestilles 14 dage i forvejen,” meddeler hun.

Jeg forklarer, at jeg altså skal bruge pengene nu, og hun fortæller, at ”folk plejer at få deres penge i Føtex eller lignende”. ”Jamen,” siger jeg betuttet. ”Hvad mener Føtex om det?”. ”Og hvad får de i gebyr for den forretning?”. Jeg tænker, de måske har lavet aftaler med Jyske Bank, ligesom de har overtaget posthusfunktionen og meget andet.

”Andre kunder giver også bare ungerne lommepenge via MobilePay,” fortsætter bankdamen.

Men min datter er lige fyldt seks år, og vi har slet ikke tænkt på at udstyre hende med en mobiltelefon endnu, så jeg forlader min bank med en stor undren.

Senere følger jeg op ved at ringe til min meget flinke og meget tålmodige bankmand Peter, der fortæller, at det er flere år siden, at banken skrev til mig, at der nu ikke længere kan hæves penge ved kassen i banken uden forudgående bestilling. De modtager heller ikke penge sådan uden videre. Nå, så forstår jeg bedre, hvorfor de ikke har nogen. Men hvad skal jeg så bruge banken til?

Skal de yngste så snydes for lommepenge, indtil de er gamle nok til at få mobiltelefon? Og hvilken konkret værdi har overførsler på MobilePay for mindre børn? Jeg vrider mig ved kassen i Føtex og den travle kassedame forsyner mig med 10’ere og 20’ere, barnet får sine lommepenge, jeg undres stadigvæk.

Ude i sommerlandet er vi mange steder, hvor boderne kun tager imod kontanter. ”Hvor får I dem fra?”, spørger jeg undrende. Jeg vil jo også gerne have nogle. Men i sommervinden blæser ingen svar, og vi får ingen middelalderspil med hjem fra boden i dag, for min datter har brugt den sidste hårdt tjente 20’er på en is.

Lene Friedrichsen er blomsterdekoratør.