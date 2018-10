Jens Smærup: Derfor forlader jeg Gyldendal

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Netop redaktørernes uhæmmede engagement og personlige stillingtagen har indtil nu været afgørende for Gyldendals vitalitet, og når Morten Hesseldahl sætter trumf på og erklærer, at han alene og til syvende og sidst vil bestemme det hele, så tegner han billedet af et foretagende, jeg ikke har lyst til at bidrage til, skriver forfatter Jens Smærup Sørensen

OVER FOR dagbladet Politiken udtalte Morten Hesseldahl forleden, at Gyldendal under hans ledelse helt anderledes kontant skal tage stilling til manuskripter i forhold til deres mulige markedsværdi, og at det er på tide at gøre op med forlagets åbenbare hang til at udgive ”nordjyske noveller, som foregår i et landbrugssamfund mellem 1950 og 1960”.

I mit eget, snart meget lange, forfatterliv har jeg skrevet måske en lille håndfuld noveller, der passende overfladisk kan siges at svare til den karakteristik. Jeg kan altså ikke fuldt ud tage den tydelige foragt til mig som en grov fornærmelse – bare føle mig strejfet af Hesseldahls afsmag. Jeg tror heller ikke, at min hidtidige forlægger, Johannes Riis, rigtig lader sig anfægte af den kritik, der i det samme kan være rettet mod ham.

Virkelig svært har jeg det derimod med det underliggende, aldeles primitive litteratursyn: at det skulle være kunstværkers tilfældige emneverden, der er afgørende for deres relevans og betydning. Som om det skulle være en særlig interesse for hvalfangst i midten af 1800-tallet, der til evig tid vil få en og anden til at læse ”Moby Dick”?