Jens Smærup Sørensen: For provinsens skyld bør Radio24syv ligge i København

DET KAN VÆRE højst fornuftigt at følge sine følelser. Det kan være det bedste, der kan ske, at hjerte og hoved får hinanden i tale. Det gælder i vores tilværelse hver for sig, og det gælder i samfundslivet.

Det hænder jo så, at følelserne løber al fornuft over ende, og det kan blive halsbrækkende for hver enkelt af os.

Det kan til gengæld også fostre nyt liv; i det offentlige, i politikken er det bare noget juks.

Her skal følelser heller ikke just holdes nede, men de skal hvert øjeblik vogtes af den tankevirksomhed, de selv har givet kraft.

Dansk Folkeparti er som bekendt i helt usædvanlig grad et følelsesbåret parti – uden at alt, hvad det vil og får gennemtrumfet, dermed kan siges at være lige tosset.

Gang på gang går Dansk Folkeparti alligevel amok i en følelsesrus, og det kan så alt for ofte være følelser som gammelt nid og nag og indebrændt magtbrynde, der driver partiet længere og længere ud i den rene destruktivitet.

DÉR ER PARTIET NU HAVNET med dets de facto-nedlæggelse af Radio24syv. Alt imens det har spillet fandango med sine samarbejdspartnere og ganske uberettiget taget store dele af landet til vidne på, at der er mening i partiets gale hærgen.

Lad mig fra det yderste af landet opfordre det øvrige Folketing til nu alligevel at sætte en stopper for løjerne og stå fast på, at Radio24syv bør sende fra København.

Det har ikke mindst vi, der bor så langt fra vores politiske og kulturelle hovedstad, meget stærkt brug for.

Jens Smærup Sørensen er forfatter.