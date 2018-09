Lov om juridisk kønsskifte viser, hvor galt det går, når private følelser ophøjes til rettigheder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er utvivlsomt ganske ulykkeligt at føle sig som det forkerte køn, og et ordentligt samfund skal selvfølgelig hjælpe disse mennesker. Men det gør vi ikke ved at ophøje individets følelser til en sandhed, der uden videre udløser en juridisk rettighed, skriver jurist

JOURNALIST OG tidligere forperson i LGBT+ Ungdom Anders Bobek fremmaner i Kristeligt Dagblad den 18. september et billede af Jesus, der hænger ud med bøsser og transpersoner på en homobar i Jerusalem og laver vand om til rosévin. Indlægget er Anders Bobeks kritiske kommentar til, at syv kirkelige organisationer er gået sammen om at insistere på deres ret til at mene det om køn og kønsidentitet, som nogle – heriblandt statsministeren – kalder forstokket. Det platte billede af Jesus på homobar bekræfter det, vi længe har vidst: Intet er længere helligt i kampen for at fremme LGBT-sagen.

I en tid, hvor kongelige, ministre og kendisser nærmest falder over hinanden for at demonstrere deres regnbuefarvede sindelag, tænker mange sig nok om to gange, før de udtrykker skepsis over for den omsiggribende mangfoldighedsdyrkelse. For LGBT-bevægelsen og dens støtter er ganske magtfulde, og som statsministerens dømmende udsagn for nylig understregede, er man ikke i tvivl om, at man som mangfoldighedsskeptiker næsten har tabt på forhånd og i øvrigt ikke hører til i det gode selskab. Som om en konservativ indstilling udelukkede tolerance.