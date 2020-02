Kære muslimske kvinder: Hvorfor gør I ikke op med undertrykkelsen? I lever i et land, hvor det er muligt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er bemærkelsesværdigt, at den eneste kvindekamp, muslimske kvinder har præsteret i Danmark, er kampen for retten til at bære burka og hijab samt retten til kønsopdelte svømmehaller, skriver Marianne Mørk Mathiesen (LA), læge og medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Liberal Alliance

Der skrives i øjeblikket meget om herboende muslimske kvinder, som ikke kan opnå skilsmisse efter muslimsk lov. Som ikke må være på arbejdsmarkedet for deres muslimske mænd, og som i ægteskabet er undertrykte og endda udsættes for vold.

For 50 år siden var danske kvinder også undertrykte. Blandt gifte mænd var tesen dengang: ”Jeg tjener pengene, og derfor er det mig, der bestemmer.” Mændene havde ret, magten sidder i pengene.

I 1970’erne gjorde vi danske kvinder oprør, vi tiltvang os adgang til arbejdsmarkedet og gjorde os dermed frie og økonomisk uafhængige af mænd. Kampen var hård. Vi måtte tåle mange fordømmelser og forhånelser.

For muslimske kvinder i muslimske lande er ligestillingskampen nærmest umulig. Her er landenes love decideret kvindefjendske og stærkt seksuelt undertrykkende. Kvinder kan ikke arve, og kvinder har ikke ret til skilsmisse. Kvinder må i nogle lande ikke køre bil eller rejse ud af landet uden mænds accept. I nogle muslimske lande nægtes hun uddannelse. Ved mindre foreteelser kan kvinder dømmes til døden og offentlig stening. Kvinder er næsten retsløse og fuldstændig underlagt deres mænd.

Herboende muslimske kvinder er derimod priviligerede i forhold til deres muslimske medsøstre i andre lande. Danmark er verdens mest ligestillede og kvindeanerkendende land. Her beskytter lovgivningen og samfundet kvinder mod kønsdiskrimination, undertrykkelse og vold. Kvinder er på arbejdsmarkedet og tjener selv deres penge. Bliver man skilt, så er det manden, der skal kæmpe for at beholde retten over deres børn.

Når herboende muslimske kvinder begræder, at de ikke kan blive skilt, skyldes det i bund og grund, at kvinderne er mere muslimske, end de er danske, og sætter egne religiøse love over de danske. Når muslimske kvinder vælger at rådføre sig med imamer i stedet for de sociale myndigheder, så vælger de selv parallelsamfundet.

Muslimske kvinder i Danmark kan åbne deres dør og gå ud. Friheden er lige derude i det danske samfund. Danske kvinder har vist dem vejen. Det er selvfølgelig en stor beslutning at skulle gøre oprør mod sin kultur, religion og familie, men alt har en pris. Det havde og har det også for danske kvinder.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at den eneste kvindekamp, muslimske kvinder har præsteret i Danmark, er kampen for retten til at bære burka og hijab samt retten til kønsopdelte svømmehaller.

Marianne Mørk Mathiesen er læge og medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Liberal Alliance.