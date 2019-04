Katolsk præst efter Paludan-optøjer: Genindfør blasfemiparagraffen

Det klinger hult i lyset af de sidste dages voldelige begivenheder, at ”ytringsfriheden” er højeste norm, uanset hvor meget andres religiøse følelser bliver trådt under fode og hvilke menneskelige og økonomiske omkostninger det har for samfundet, skriver Benny Blumensaat

Det er yderst problematisk og uforstående, at et demokratisk, såkaldt oplyst samfund tillader, at en højreekstremist brænder Koranen af på Nørrebro og et hvilket som helst andet sted.

Et samfunds vigtigste opgave er at fremme gensidig forståelse og respekt mellem religiøse grupper og befolkningen i al almindelighed.

Blasfemiparagraffen, som blev afskaffet i 2017 og som PET advarede om kunne få sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark, lyder således: ”Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”.

Justitsminister Søren Pape (K) sagde forud for den endelige behandling i Folketinget: ”Vi sætter ytringsfriheden højest. Vi skal ikke straffe folk for at gøre nogle tåbelige ting. Man skal have lov at ytre sig.”

Det klinger hult i lyset af de sidste dages voldelige begivenheder, at ”ytringsfriheden” er højeste norm, uanset hvor meget andres religiøse følelser bliver trådt under fode og hvilke menneskelige og økonomiske omkostninger det har for samfundet.

Derfor: Genindfør blasfemiparagraffen og forbyd den offentlige hån af religiøse samfund.

Benny Blumensaat er katolsk sognepræst i Esbjerg.