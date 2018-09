Kenneth Kristensen Berth: Vi har skabt en generation, der lever i en overseksualiseret verden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

DE SENESTE PAR UGER har budt på afsløringer af, hvordan seksualiseringen af vores samfund nu også præger danske uddannelsesinstitutioner i helt urimelig grad.

Først kom det frem, hvordan der på flere gymnasier i hovedstadsområdet afholdes ”puttemiddage”, hvor kvindelige førsteårselever trækkes igennem et udtagelsesforløb primært baseret på deres ydre for derefter under en middag med deltagelse af hankønselever fra 3.g at skulle indgå i seksualiserede lege som for eksempel, hvor langt man kan få en agurk ned i halsen, hvor meget man er villig til at kysse med andre piger, og andet af samme grænseoverskridende støbning. Dernæst blev det afsløret,

hvordan elever ned til 3. klasse bliver genstande for kåringer med klare seksuelle undertoner, når 9. klasseselever afslutter deres skolegang. Her er der altså tale om børn på bare otte-ni år.

Rektorerne på gymnasierne har indtil den offentlige omtale af bakkanalerne afholdt sig fra at skride ind, selvom lederne tydeligvis har været bekendt med uvæsnet. Før omfanget for alvor blev kendt, mente en af rektorerne endda, at problemet ikke var de ældre elevers udnyttelse af de yngre, men at forældrene ikke var bekendt med at det foregik! På Christianshavns Skole – en folkeskole! – godkendte skolelederen på forhånd kåringen af en mindreårig elev under titlen ”Vi ringer, når du bliver 18”!

Man må spørge sig selv, om der virkelig ikke er en voksen til stede?

Der er ingen tvivl om, hvor elevernes inspiration til disse grænseoverskriden

de aktiviteter stammer fra. Med programmer som ”Paradise Hotel”, ”Ex on the Beach”, ”Adam og Eva” – og nu åbenbart også snart på TV 2 i form af programmet ”Date mig nøgen” går blufærdigheden fløjten, og unge mennesker taber fornemmelsen for, hvad der må anses for at være normal og dannet adfærd. Hvis forældrene ikke formår endsige forsøger at udgøre en modpol til denne primitive – nærmest dyriske – adfærd, så ender unge mennesker med at opføre sig som det, der burde være anti-helte i disse programmer.

Det er ulykkeligt, at vi tilsyneladende er ved at skabe en generation af unge mennesker, der lever i en totalt overseksualiseret verden, og at de mennesker, der skulle beskytte deres barndom, tilsyneladende er mere optagede af at være gode venner med børnene og de unge – i stedet for at udøve den autoritet, de

er sat i verden for at repræsentere. Det er udmærket, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) har forsøgt at råbe gymnasierektorerne op. Men det grundliggende problem er en total forfladigelse af vores samfund, hvor alt tilsyneladende går op i sex, porno og nøgenhed, mens forældre, lærere og ledere afstår fra at tage ansvar.

Børn kan ikke danne sig deres eget værdi- og normsæt uden kyndig vejledning. Hvis vi overlader vores unge til at blive opdraget af ”Ex on the Beach”, så får vi ”Ex on the Beach”-tilstande i vores uddannelsesinstitutioner – og det er ganske enkelt ikke et ordentligt miljø for børn og unge mennesker at vokse op og opnå dannelse i.

Kenneth Kristensen Berth er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og far til tre børn.