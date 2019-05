KFUM’s Sociale Arbejde: Forbyd dyre lån, og forebyg fattigdom

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

LÅN MED årlige omkostninger på 700-800 procent bør ikke være lovlige. Og långivere bør have pligt til at foretage en grundigere kreditvurdering.

Rådgiverne i vores gratis gældsrådgivning På Fode Igen, som er målrettet mennesker i udsatte livssituationer, oplever ofte gældsramte, som er blevet fanget i en gældsspiral på grund af meget dyre lån. Politikerne bør derfor sætte loft over den tilladte årlige omkostningsprocent (ÅOP) på lån. Og samtidig er det nødvendigt at gøre noget ved det bagvedliggende problem: at nogle mennesker i Danmark er så fattige, at deres økonomi brænder sammen, hvis der kommer uforudsete udgifter.

På Fode Igen hjalp 1893 borgere og afholdt omkring 2500 rådgivningssamtaler i 2018 – en stigning på over 10 procent fra 2017. I gældsrådgivningen møder vi tit forældre, som ikke har råd til, at deres børn går til fødselsdage. Hvis barnet for eksempel skal have en gave på 25 kroner med til 24 klassekammerater på et år, så løber den samlede udgift op i 600 kroner. Det er mange penge, hvis du kun har et rådighedsbeløb på for eksempel 3000 kroner om måneden til at dække mad, tøj, sko, forsikringer, telefonabonnementer og andre udgifter.

Med så stram en økonomi skal der ikke mange uforudsete udgifter til, før familierne får store økonomiske problemer, hvis for eksempel deres briller, køleskab eller mobiltelefon går i stykker, eller når børnene skal have vintertøj.

Vi oplever ofte, at mennesker i desperation optager et lån, som de realistisk set ikke har mulighed for at betale tilbage. Og det fører til en gældsspiral, fordi deres gæld vokser eksplosivt.

Et andet problem er, at de fattigste fravælger indbo- og ulykkesforsikringer, fordi der ikke er råd til forsikringer, når de livsnødvendige udgifter som bolig og mad er betalt. Det er en katastrofe, hvis deres hjem brænder, der er indbrud, eller de bliver erstatningsansvarlige over for andre.

Det stærkt stigende antal børn, som vokser op i fattigdom, er også meget bekymrende. Antallet af børn, der lever i familier under Danmarks Statistiks relative fattigdomsgrænse, var 64.500 i 2017. Det er en stigning på 12.000 børn alene på ét år. Årsagen er blandt andet stramninger af kontanthjælp, integrationsydelse med videre, vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De tal er alvorlige, for undersøgelser viser, at en opvækst i fattigdom sætter markante spor senere i livet.

I forhold til resten af befolkningen får børn fra fattige familier i gennemsnit kortere uddannelser og lavere betalte jobs. Og fattigdom reducerer sandsynligheden for at blive gift, være samboende og at have fået børn i 30-årsalderen, viser et studie fra Aarhus Universitet.

I vores velfærdssamfund skal vi være bedre til at beskytte og tage hånd om socialt udsatte mennesker. Ellers ender vi i et samfund, hvor hjælpen til de mest udsatte mennesker afhænger af almisser. Og det kan vi ikke være bekendt.

June Crondahl er leder af KFUM’s Sociale Arbejdes gratis gældsrådgivning På Fode Igen.