Tager præster forkyndelsesfrihed som gidsel?

NÅR SEKS sognepræster med et debatindlæg lørdag den 18. august samler sig om at argumentere for en stillingsmæssig særbeskyttelse, det vil sige med henvisning til deres forkyndelsesfrihed og ansættelse under Kirkeministeriet, fristes man til at spørge til, om forkyndelsesfriheden tages som gidsel.

Jeg forestiller mig ikke, at ret mange menighedsrødder vil knægte forkyndelsesfriheden i almindelighed, men snarere vil betragte præsters evner som medarbejdere og evne til organisering af eget virke og lignende som grundlag for karaktergivning. En sådan helhedsbedømmelse må være tilladt. Er der for mange utilstrækkeligheder hos en præst, må provst og biskop være klare i mælet.

Imidlertid er det svært at forestille sig, af bemeldte overordnede har indsigt nok til at bedømme sine præsters fulde kompetence på alle punkter, da de som chefer er langt fra præsternes daglige virke. Modsætningsvis er menighedsrødderne meget tættere på den daglige virkelighed i sognene. Præsternes kolleger er naturligvis tættest på præsterne og også afhængige af dem.

Meningsforskelligheder vil altid være præget af, om vi taler om små landsogne, bysogne, meget aktive sogne eller sogne, hvor man kun tager sig af de pligtige handlinger. I bysognene, hvor jeg færdes, kan der være op mod 20 ansatte ud over korister. Samme steder drives temmelig mange aktiviteter af frivillige og professionelle – aktiviteter, som har til formål at lade kirken række ud mod mennesker i sognene.

I vor tid er det velkendt, at præster, som kun forkynder i deres teologiske sprog og nedvurderer ”folkeånden”, sjældent når ud med evangeliets substans. Omtalte seks præster søger at sætte ”folkeånden” op som modsætning til Guds ånd. Hvorfor kan folkeånden ikke være besjælet af Guds ånd? I øvrigt har dette intet at gøre med verserende debat om samarbejdsforhold mellem præster og menighedsråd og herunder, om præster her og der ikke lever op til forventningen om samarbejdsevne, flid, kommunikationsevner og især evnen til at formidle på forståelig vis, så mennesker i og omkring kirken opmuntres til et kristent liv.

Jeg er fuldstændig bevidst om, at mange menighedsråd ikke har kompetencen til at fungere som arbejdsgivere for præster, men jeg så gerne, at menighedsrådene, for eksempel i form af myndighed på provstiniveau sammen med provst/biskop kunne tage sig af særlige personalesager – gerne med professionel hjælp. Samme ”forsamling” kunne samtidig virke ved ansættelser, så præster, der ansættes, har en mere klar ramme om deres daglige virke i sin helhed. Præsterne skal naturligvis kende forventningskriterierne, så konflikter forebygges.

Ak, ak, sådanne tanker har nok svære kår i det kirkelige bureaukrati. Folkekirken ser demokratisk ud udefra, men har på nogle punkter en oppefra og ned-bedrevidenhed over sig.

Hans Chr. Feindor-Christensen er menighedsrådsformand, Viby Sogn, Aarhus.