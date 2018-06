Kirkens enhed er ikke utopisk, den er tværtimod konkret og virkelig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Kirkens tjeneste er først og sidst for mysteriet, for at give alle troende del i det guddommelige liv ved modtagelsen af Kristi legeme og blod i den hellige nadver. Og forudsætningen er netop fælles og forståelig bekendelse af den ene og samme tro, skriver præst

I KRISTELIGT DAGBLAD i torsdags fremsætter Birger Nygaard, sekretatiatsleder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, nogle efter min opfattelse tvivlsomme betragtninger om udviklingen af de økumeniske relationer mellem de forskellige kirkesamfund. Han anfører i sin artikel, at ”der florerer en vis optimisme”, ja, han fornemmer ligefrem et ”økumenisk forår”.

Hvorpå bygger Birger Nygaard så sin optimisme og sine forårsfornemmelser? Der er i hvert fald tre elementer. For det første udtrykker han sin store begejstring over det mildt sagt forbavsende fænomen, at pave Frans deltog i ”den store fælles markering af reformationsjubilæet i Lund i 2016”. Heri ser Nygaard en ”de facto-anerkendelse af andre kirker”.

Javel, ja! Nogle ville nok snarere karakterisere fejringen i Lund som en bedragerisk, forførende dans på de bonede kirkelige gulve. For der er i sagens natur tale om en selvmodsigelse: Protestantiske udbrydere fejrer frihedens 500-årsdag sammen med den tidligere fangevogter. Den ledsagende musik er overfladisk harmonisering, fuld af uklare, for ikke at sige falske teologiske toner.

MEN DET GØR SLET INGENTING, tværtimod! For det er netop det fine, at der ikke længere er behov for rene toner eller for klar tale. Det er Birger Nygaards anden pointe. Han ser det som et stort og løfterigt fremskridt, at den stadige protestantiske knopskydning er accelereret voldsomt de seneste 50 år.

Hver nytilkommen sekt finder sit helt eget patent, mere eller mindre fjernt fra kirkens tradition. Birger Nygaard skjuler ikke sin glæde over, at vi nu ”taler om en verdenskirke med et virvar af udtryk”, hvori det slet ikke længere vil være muligt at ”formulere en fælles forståelse af, hvad der skulle konstituere en kristen enhed”.

Jamen, sikke da også en herlig udvikling! Med denne babyloniske forvirring, hvor ingen forstår hinandens sprog endsige begriber hinandens kristentro, er vi endelig nået frem til den fuldt udfoldede ”verdenskirke”, mener altså Birger Nygaard. Andre ville nok snarere mene, at jo større forvirring og uklarhed der opstår, desto større er også behovet for klar og ædruelig tale om, hvad der er kristen tro, og hvad der ikke er. Og om, hvor kirken er og ikke er.

FOR DET TREDJE og afgørende vender Birger Nygaard, i hvert fald efter ortodoks kristen opfattelse, op og ned på, hvori kirkens opgave i det hele taget består. Han koncentrerer misforståelsen i det slagordsagtige ”teologi adskiller, tjeneste forener”, og så nævner han en række aktuelle problemstillinger: flygtninge, migration, diskrimination, klima, kvinders rettigheder og flere endnu som eksempler på områder, hvor der er ”stort potentiale for samarbejde” mellem de forskellige kirkesamfund. Og han udtrykker sit håb om, at ”kirkens fælles tjeneste i verden (…) måtte føre til fælles nadverfejring”.

DEN RÆKKE AF PROBLEMER, Birger Nygaard anfører, findes der ikke særlige kristne svar på. Det er sager, vi kan diskutere og måske løse i samarbejde med socialdemokrater, liberale, konservative, socialister, kommunister og endnu flere politiske standpunkter, som måske, måske ikke, er kristne.

Det er ikke en særlig kristen ogave, og det er slet ikke kirkens eller kirkesamfundenes inderste bestemmelse at engagere sig i disse spørgsmål. Tværtimod: Kristne på alle niveauer kan være rygende uenige om, hvordan verdens problemer skal gribes an, uden at det i mindste måde anfægter deres kristne liv og tro.

Birger Nygaard gør i sin artikel kirke og kristendom til et instrument eller middel til løsning af denne verdens alvorlige problemer. Og han gør arbejdet på at løse problemerne til instrument for kirkelig enhed. I begge tilfælde forveksler han midler og mål.

ALLE DE nævnte problemer kræver politiske løsninger. Og kirken er ikke et middel, kirken er et mål i sig selv, og dens liv og opgave er af åndelig art. ”Mit rige er ikke af denne verden,” sagde Jesus.

Kirkens tjeneste er først og sidst for mysteriet, for at give alle troende del i det guddommelige liv ved modtagelsen af Kristi legeme og blod i den hellige nadver. Og forudsætningen er netop fælles og forståelig bekendelse af den ene og samme tro.

Birger Nygaard kalder det ”utopisk”, at kirken skulle blive én. Men enhed er ikke utopisk, den er tværtimod konkret og virkelig. Kirkens enhed består til alle tider i og med den ortodokse kirke. Der er splittelse mellem kristne, men kirken selv er ikke splittet og kan heller aldrig blive det. Eller som det blev udtrykt for to år siden på den ortodokse kirkes Hellige og Store Koncil på Kreta i juni 2016 angående den ortodokse deltagelse i Kirkernes Verdensråds centrale kommision ”Faith and Order” (Tro og Kirkeordning):

”Den ortodokse kirke forbeholder sig reservationer i forhold til afgørende punkter angående tro og kirkeordning; for de ikke-ortodokse kirker og konfessioner har fjernet sig fra den ene, hellige, katolske og apostolske kirkes sande tro.”

Poul Sebbelov er præst i den ortodokse kirke i Danmark.