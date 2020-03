Teologistuderende: Kirken er ikke en koncern

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I DET SENESTE par uger har det teologiske fagråd ved Københavns Universitet lagt op til debat om folkekirkens synlighed ved det teologiske studium. Folkekirken er ikke en synlig nok arbejdsgiver for sine kommende ansatte, de teologistuderende, lyder kritikken.

Det centrale spørgsmål er, ifølge fagrådets formand, Sigrid Agergaard Svendsen, hvordan vi skal ”sikre det fremtidige teologiske fundament under folkekirken”. Men måske er det nødvendigt at afklare nogle af debattens dybereliggende præmisser for at forstå, hvad der egentlig er på spil. For hvad er kirkens teologiske fundament? Hvem er ”folkekirkens aktører”? Hvad er i det hele taget kirken?

Den kristne kirkes teologiske fundament skulle gerne være let at få øje på: Fundamentet er Kristus, eller kirken er, som det hedder i Den Augsburgske Bekendelses artikel syv, dér, hvor ”evangeliet forkyndes rent, og sakramenterne forvaltes rettelig”. Det betyder, at kirken hverken er mere eller mindre end Guds ord, som det møder det enkelte menneske i forkyndelsen og sakramenterne.

Kirken er derfor ikke en koncern eller arbejdsgiver på lige fod med alle andre, sådan som det lader til at være opfattelsen hos blandt andre Præsteforeningen og det teologiske fagråd.

En koncern er stærk: Den har en velordnet struktur og en solid opbygning, den er selvbevidst, og den sikrer sig for at være overlevelsesdygtig.

Men med kirken som Guds ord forholder det sig lige omvendt: Søren Kierkegaard har lært os, at kirken ikke er den triumferende kirke, men den stridende kirke. Kirken er hverken stærk, overlevelsesdygtig eller udstyret med et sikkert fundament – ud over ét: den korsfæstede Kristus.

MEN KIRKEN ER selvfølgelig i den faldne verden og kan som sådan ikke undvære faste former og strukturer. Folkekirken vil bare altid tabe, hvis man sætter sin lid til dens strukturer. Det virker for eksempel til, at målet er at gøre folkekirken til en attraktiv arbejdsplads.

Hvis man gerne vil være attraktiv, skal man også være omstillingsparat, men der er altid grænser for kirkens omstillingsparathed, da den er bundet af noget uforanderligt. Kirken er bundet af Helligånden, ikke tidsånden.

Man kan derfor sige, at kirken er præget af en dobbelthed. Den må selvfølgelig være pragmatisk og anerkende, at den er placeret i verden i en bestemt tid, hvor den skal have sit virke, men kirken indeholder altid et element af noget fremmed, som ikke kan sættes ind i menneskelige rammer.

Det er netop dét element – Guds ord – som kirken består af, og som adskiller den kvalitativt fra en koncern. Dens fundament er den levende Guds ord, frem for døde menneskeord. Kirken er – med et gammelt diktum – kirke i verden, men ikke af verden.

Denne dobbelthed betyder også, at der stilles andre krav til kirkens ”ansatte”: præsterne. Man kan sige, at det er kærligheden og kaldet, der skal drive værket. Ikke forstået sådan, at en aspirerende præst skal underlægges en motivundersøgelse, men netop fordi ordet er levende, må det forkyndes af et menneske med et levende forhold til det.

Derfor er det slående, at diskussionen drejer sig om at gøre folkekirken til en ”attraktiv arbejdsplads” for dens kommende ”ansatte”. Det skulle den gerne være i sig selv.

Så hvad er folkekirkens teologiske fundament? Vi svarer med K.L. Aastrups salme fra 1936, ”Herrens kirke er på jord”:

”Herre, se, din kirke vil

i sin fattigdom bekende:

Når du ej dit ord vil sende,

er din kirke ikke til.

Den må leve af din nåde,

altid bie på din Ånd,

til din tid og på din måde

løser du dens tungebånd.”8

Ida Gammelmark Bøgh og Mikael Brorson er teologistuderende ved Aarhus Universitet.