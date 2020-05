Provst: Kirkerne har taget ansvar. Det er vi også klar til at gøre ved genåbning

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er afgørende, at kirkerne – på et sundhedsfagligt forsvarligt grundlag – omfattes af en snarlig genåbning, skriver formanden for Provsteforeningen

Er vi i en anden situation i begyndelsen af maj end for halvanden måned siden, hvor landet lukkede ned?

Kristeligt Dagblads kirkeredaktør, Anders Ellebæk Madsen, kan ikke se, at der er forskel på situationen i marts og i maj, og mener i en lederartikel den 2. maj, at folkekirken står dårligt i de igangværende forhandlinger om genåbning, fordi kirken sagde nej til forslaget om en begrænset genåbning af kirkerne i påsken.

Men jeg tror nu, de fleste kan se forskel på dengang og nu. I marts var der en udbredt frygt for, at epidemien skulle løbe løbsk, at vi ikke ville have respiratorer nok, og at sundhedsvæsenet ville kollapse.

Derfor valgte regeringen og sundhedsmyndighederne en restriktiv linje, der skulle begrænse smittespredningen, værne de svageste og udsatte og undgå, at vi kom op i ”den røde kurve”.

Derfor har kirkerne været lukket. Ikke fordi vi har haft lyst til det, men fordi de sundhedsfaglige myndigheder har vurderet, at kirkerne udgjorde en smittekilde på linje med andre steder, hvor folk samles.

Borgmesteren i Glostrup, John Engelhardt (V), kom i søndags i et interview med Morgenavisen Jyllands-Posten med sit bud på, hvorfor Glostrup Kommune lige nu er den kommune med flest covid-19-smittede:

”Mine egne bud går på, at vi bor og arbejder ret tæt i vores kommune, og vi har også et meget rigt foreningsliv – især blandt ældre, eksempelvis på vores aktivitetscenter, hvor mange ældre kom hver dag, og som jeg nok i dag ville have ønsket, at vi lukkede tidligere, men sådan bliver man jo klogere”.

Alle er vist i dag enige om, at tidsfaktoren var afgørende i de første dage af coronakrisen. Det, du gør nu, gør en forskel. Da statsministeren i slutningen af marts manede til udholdenhed til efter påske, indstillede folkekirken sig derfor også på, at det ville ramme den største kristne højtid, påsken.

Præster og medarbejdere kastede sig ud i et væld af alternative måder at fejre påsken på, blandt andet gennem digitale gudstjenester. En senere analyse må vurdere, om folkekirken nåede bredere ud med forkyndelsen af opstandelsesbudskabet, men at gøre afvisningen af idéen om en genåbning i påsken til et spørgsmål om manglende lidenskab fra folkekirkens ansattes side, sådan som Kristeligt Dagblad gør i sin lederartikel, er langt ved siden af skiven.

Folkekirkens reaktion forud for påsken gør det svært at argumentere for en åbning nu, mener lederskribenten, der også mener, at det besværliggøres af, at kirken ”ikke selv klart har kunnet udtrykke, at den er nødvendig”. Man forstår, at lederskribenten mener, at det havde været meget bedre, hvis folkekirken havde en klar ledelsesstruktur. Vi, der arbejder i folkekirken – ansatte og frivillige – har ikke brug for en topledelse, der kan formulere ”kirkens nødvendighed”, men nødvendigheden viser sig derimod i det konkrete hverdagsliv:

Ved at sikre, at det – under restriktive former – dog er muligt for familierne at tage en værdig afsked med deres døde.

Ved at forkynde evangeliet til trøst og opmuntring ad mange kanaler, ikke mindst digitalt.

Ved at udføre et omfattende diakonalt arbejde, der rækker ud mod ældre, syge, udsatte og isolerede medmennesker. Sådan har folkekirken gennem de seneste corona-uger vist sin nødvendighed. Trist, at kirkeredaktøren ikke kan få øje på det.

Bliver kirkerne omfattet af genåbningen giver det os selvsagt flere muligheder for at arbejde med sjælesorg, diakoni og forkyndelse – og dermed øge vores muligheder for at bidrage til, at vi som enkeltpersoner, som fællesskab og som samfund kommer godt gennem krisen. Derfor er det afgørende, at kirkerne – på et sundhedsfagligt forsvarligt grundlag – omfattes af en snarlig genåbning.

Peter Birch er provst i Gentofte og formand for Provsteforeningen.